Dónde queda Almaty, la ciudad en la que jugará Real Madrid por la Champions League ante Kairat

Este martes, Real Madrid inaugura la segunda jornada de la Champions League 2025/26 y lo hará ante el humilde Kairat Almaty. Luego de un debut con victoria ante Olympique de Marsella, el equipo de Xabi Alonso buscará seguir con su senda positiva en el certamen internacional y, a su vez, revertir la imagen dada en el derbi de Madrid del pasado fin de semana, en el que cayó por 5 a 2 ante el Atlético.

En el partido de este martes, el conjunto español viajará a una ciudad inédita en su historia, ya que jugará en la lejana Almaty, de Kazajistán. El país transcontinental que tiene su gran parte de territorio en Asia tiene al Kairat como representante en esta Champions League.

Almaty es la ciudad más poblada del país kazajo, y cuenta con casi dos millones de habitantes. La particularidad es que, pese a que compite en la Champions y en competencias UEFA, el Kairat se encuentra a pocos kilómetros de la frontera entre Kazajistán y China. Para tomar dimensión, Real Madrid tuvo que viajar 6.500 kilómetros desde España para disputar este partido.

¿Dónde queda Almaty, la ciudad que rompe un récord para la Champions League?

Lo primero que hay que resaltar sobre Kairat Almaty es que disputa la Champions League desde Asia. Kazajistán pertenece a la UEFA porque por porcentaje menor de su territorio está en aquel continente, pero el resto del país, detrás de los Montes Urales, se encuentra en tierras asiáticas.

Kairat Almaty representa a Kazajistán en la Fase Liga de la Champions League 2025-26.

Como si fuera poco, la ciudad de Almaty está sobre la parte sudeste de Kazajistán, muy cerca de Kirguistán y a alrededor de 400 kilómetros de la frontera con China. Con alrededor de 2 millones de habitantes y una altura de mil metros sobre el nivel del mar, su participación marcará un récord en la Champions League por tratarse del equipo que hará de local más al este del mapa en la historia del torneo.

Aunque libra por libra es, a priori, uno de los participantes más débiles del torneo, la logística para visitar a este equipo será un gran desafío para los equipos de las principales ligas del viejo continente, ya que algunos deberán atravesar más de 5 mil kilómetros para llegar hasta allí. En su debut, cayó por 4 a 1 ante Sporting de Lisboa en Portugal.

La formación de Real Madrid ante Kairat Almaty

Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba, Fran García; Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos; Arda Güler, Franco Mastantuono, Vinicius Jr; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.