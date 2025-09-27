Dani Carvajal reveló el verdadero motivo por el que Franco Mastantuono enloqueció en el derbi de Madrid: “La solución es sencilla”

Atlético de Madrid superó al Real Madrid en todos los aspectos y lo goleó 5 a 2 en el derbi de la capital española. Tácticamente, el equipo del Cholo Simeone fue superior y ganó bien, incluso cuando Xabi Alonso quiso mover las cosas con el ingreso de Franco Mastantuono, el merengue no logró pisar fuerte en el partido y sucumbió ante el colchonero.

Sobre Mastantuono, hay que reconocer que no pesó como en otros partidos, y sus apariciones en el encuentro serán recordadas más por el encontronazo que tuvo sobre el final y el tenso momento que generó, que por su despliegue futbolístico. Aunque hay un motivo por el cual el argentino reaccionó como reaccionó.

La acción de Mastantuono que generó un tenso momento en el Derbi. (Archivo)

Mastantuono lanzó un furioso pelotazo contra los fanáticos del Atlético de Madrid que, inmediatamente, provocó la reacción de los jugadores colchoneros y le costó la tarjeta amarilla tras haber cometido una infracción. En cualquier caso, Dani Carvajal, capitán de plantel, mostró su respaldo al argentino y explicó que lo llevó a tener esa reacción fue que no hubiera otra pelota para jugar rápido.

“Creo que tan sencillo como sucede en la Premier: que se pongan los balones en conos para que el jugador sea el propio que recoja su pelota. La solución es muy sencilla y la vemos en una liga vecina“, afirmó el capitán del Real Madrid en zona mixta.

Sobre el partido, su análisis fue bastante claro y conciso: “No creo que Atlético haya sido muchísimo mejor. Fueron dos acciones tontas, como un penalti y luego una falta a un rival de espaldas que luego Julián chuta muy bien, las que han determinado el partido”.

Qué dijo Xabi Alonso de la reacción de Mastantuono

En conferencia de prensa, el entrenador merengue, Xabi Alonso, también fue consultado por ese momento y le restó importancia: “Bueno, no vamos a hacer de un pequeño detalle una explicación de lo que ha pasado en el partido, pero sí que ha sido muy claro. Es lo que pasaba: la frustración del partido”, declaró.

En el campo de juego, Mastantuono terminó cruzando unas palabras con el Cholo Simeone, quien estaba en el banco, quejándose por su reacción, y allí se terminó el momento de tensión y continuó el partido. En cualquier caso, será una situación y momento de aprendizaje para el argentino que todavía no llega a la decena de partidos en Europa.