En pleno sorteo de la Champions League, el director general de Juventus dijo qué pasará con Nicolás González

Igor Tudor le comunicó al argentino que no entra en sus planes principales y por esa razón busca una salida antes que cierre el mercado de pases.

Por Juan Ignacio Portiglia

El argentino sabe que no entra en los planes del entrenador.
Juventus conoció este jueves a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025/2026 y su director general Damien Comolli fue uno de los integrantes de la delegación que asistió al principado de Mónaco para presenciar el sorteo.

Allí, dialogó brevemente con la prensa y respondió a uno de los enigmas que se mantuvo hasta el cierre del mercado de pases, relacionado con la posibilidad de que Nicolás González deje el club a solo un año de su arribo para vincularse al Atlético de Madrid.

La posibilidad de transferir al jugador de la Selección Argentina surgió de la decisión del entrenador Igor Tudor de comunicarle que no lo tendrá entre sus opciones principales en el ataque, por lo que le tocará pelear desde atrás por hacerse un lugar en el equipo.

El deseo de Simeone de sumarlo a su plantel había sido muy ilusionante para Nico, que presionó para que se concrete esa salida, pero el propio Comolli se encargó de comenzar a desactivar cualquier tipo de movimiento antes del primero de septiembre, fecha de finalización para el mercado de pases en Europa.

A Nico González le tocará pelear por hacerse un lugar en la consideración de Igor Tudor (Foto de Getty).

“No creo que pueda irse. No estamos hablando con Atlético de Madrid sobre Nico. Tampoco con otro club. Entonces no lo creo, pienso que se va a quedar con nosotros”, manifestó desde Mónaco ante la consulta del programa español El Chiringuito de Jugones.

Los partidos de Juventus en la Champions League

El sorteo de la fase de liga, motivo principal por el que Damien Comolli viajó hasta Mónaco, determinó que Juventus enfrentará a Borussia Dortmund, Benfica, Sporting de Lisboa y Pafos en condición de local; mientras que será visitante de Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt y Mónaco.

La temporada de Nico González en Juventus

Nicolás González tuvo una segunda mitad de temporada mucho mejor que la primera, en la que una lesión muscular lo llevó a perderse 9 partidos por Serie A y 4 en la fase de liga de la Champions League. Finalmente, pudo acumular un total de 38 participaciones entre todas las competencias, incluidas sus tres presencias en el Mundial de Clubes, en las que aportó cinco goles y dos asistencias.

En el recientemente finalizado certamen internacional FIFA, no sumó minutos en el estreno ante Al Ain, jugó 17 minutos ante Wydad y fue titular en el partido que terminó con dura derrota 5-2 ante Manchester City. Una vez más relegado al banco de suplentes para los octavos de final, disputó 31 minutos más saltando desde el banco ante Real Madrid. Se despidió con un total de 138 minutos acumulados, sin goles ni asistencias.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

"Entiendo el negocio de tener a Messi, pero la Copa Potrero termina siendo más seria que la Leagues Cup"

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

