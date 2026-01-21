Es tendencia:
Erling Haaland señaló a los 4 culpables de la derrota del Manchester City vs. Bodo en Champions League: “Vergonzoso”

El noruego se culpó a sí mismo y nombró a otros tres compañeros que deben tomar responsabilidad.

Por Germán Celsan

Haaland señaló cuatro culpables de la derrota del City
© GettyHaaland señaló cuatro culpables de la derrota del City

La última semana del Manchester City ha puesto de cabeza al club. Y es que cuando todo parecía ir encaminado para Pep Guardiola y los suyos, que llevaban 13 partidos sin derrotas, sufrieron dos consecutivas. Y dolorosas. Primero, el 0-2 en el derbi ante Manchester United, y ayer un 1-3 contra el modesto Bodo/Glimt en Champions League.

La situación se volvió crítica de forma inesperada y, luego del encuentro en tierras noruegas, fue el propio delantero noruego, Erling Haaland, quien dio el paso adelante, salió a hablar y se puso a él mismo y tres otros compañeros en el ojo de la tormenta: “Tomo total responsabilidad, junto a Rodri, Gigio [Donnarumma] y Tujjani [Reijnders]. Nosotros somos los jugadores experimentados“, declaró.

“No es por echarle la culpa a nadie, pero necesitamos tomar más responsabilidad, porque al final no estamos siendo lo suficientemente buenos“, agregó Haaland. “Somos el Manchester City y no podemos estar así, sin ganar partidos. No debería ser así”.

Los jugadores del City se disculparon con los fanáticos tras la derrota en tierras noruegas. (Getty)

“No tengo las respuestas, tomo total responsabilidad por no ser capaz de convertir y simplemente quiero disculparme con todos. Con cada fanático del Manchester City, con cada fanático que ha viajado, porque al final es vergonzoso”, continuó Haaland, que cerró reforzando esas declaraciones: “Honestamente, no sé qué decir porque no tengo las respuestas, y todo lo que puedo decir es perdón”.

La sequía de Haaland: un gol en los últimos ocho partidos del Manchester City

Si bien Manchester City recién empezó a perder esta semana y llevaba 13 partidos invicto previo a ello, también acumuló tres empates consecutivos vs. Sunderland, Chelsea y Brighton, todos en esta racha en la que Erling Haaland ha estado negado con el gol.

Publicidad

Desde su doblete ante West Ham, el 20 de diciembre, sólo ha vuelto a convertir en el empate con Brighton. No fue capaz de anotar contra Nottingham Forest, Sunderland, Chelsea, Exeter, Newcastle, Manchester United ni Bodo.

Haaland atraviesa una de sus peores rachas en Manchester City. (Getty)

Ante los noruegos, Haaland registró apenas 3 tiros al arco, y una chance importante desperdiciada, a la vez que registró cuatro pérdidas de pelota y apenas 14 contactos con el balón en todo el partido. Estadísticas lejos de lo que uno espera que pueda aportar al equipo.

Publicidad

En síntesis

  • Manchester City sufrió derrotas consecutivas: 0-2 ante United y 1-3 contra Bodo/Glimt.
  • Erling Haaland pidió perdón y asumió la responsabilidad junto a Rodri, Donnarumma y Reijnders.
  • El noruego registra apenas un gol en sus últimos ocho partidos disputados.
