Hizo toda su carrera en un grande de la Premier, fue campeón de Europa y se retiró con 26 años para ser director de cine

Ser futbolista profesional es el sueño de millones y millones de chicos que aman el fútbol. Solo un pequeño porcentaje logra cumplirlo y hacer realidad el sueño de su vida. Sin embargo, algunos aprovechan su talento en el deporte, aunque no los apasione, al menos hasta poder seguir la verdadera pasión en su vida. Y en el caso de Alfie Whiteman, un campeón de Europa League con Tottenham, esa pasión es el cine.

Es por ello que, tras una carrera completa en Tottenham, desde inferiores hasta el primer equipo y con un único paso a cesión entre 2021 y 2022 por el Degerfors de Suecia, decidió ponerle fin a su carrera en el fútbol con 26 años para dedicarse de lleno a ser director de cine y a la fotografía. “Me uní al Tottenham a los 10 años, a los 16 dejé la escuela para dedicarme al fútbol a tiempo completo. Pero desde una temprana edad me di cuenta de que el fútbol no me hacía feliz“, admitió.

Dejó el fútbol tras ser campeón de la Europa League con Tottenham.

En diálogo con The Athletic, Alfie Whiteman se abrió sobre esta década y media como futbolista, y cómo continuará con su vida en el mundo del entretenimiento tras unirse a la productora Somesuch, basada en Londres y Nueva York.

“El estereotipo que se suele tener de un futbolista es bastante realista”, reconoció Whiteman. “Golf, ropa de marca y autos de lujo. Cuando era más chico tenía mi ropa Gucci y un Mercedes. Pero no era más que un reflejo del entorno, así es el fútbol en este país y te cierra de todo lo demás: te levantas, vas y entrenas y luego vuelves a tu casa, no hay más“, continuó.

Whiteman descubrió el cine por su exnovia

“Creo que siempre me sentí algo diferente, mis compañeros me decían Hippie”, admitió Whiteman, aunque reconoció que siempre se llevó bien con ellos. “Cuando tenía 18 conocí a una chica, mi exnovia, ella era modelo y un poco más grande que yo. Su mejor amigo era director de cine, y eso me hizo empezar a abrir los ojos a otras cosas que la vida podía ofrecer“, destacó.

Publicidad

Publicidad

“Empecé a conocer nueva gente por esos tiempos y a entender mejor lo que me pasaba, a salir de la burbuja que es el fútbol. La carrera de un futbolista es corta, incluso si te va bien, y sabía que no quería quedarme en eso”, explicó Whiteman, que apenas registró un partido oficial con Tottenham a pesar de jugar decenas de partidos en las inferiores.

Y es que con Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia en 2018, como primer arquero durante más de una década y los experimentados Brad Friedel, Michael Vorm y Joe Hart sucediéndose como suplentes, la oportunidad de Whiteman jamás llegó. Incluso cuando Lloris se fue, Tottenham fichó a Guglielmo Vicario y a Antonín Kinský. Nunca terminaron de confiar en el producto de su cantera.

Whiteman apenas jugó un partido oficial en Tottenham. (Getty)

Publicidad

Publicidad

“Intenté ganar experiencia y ser proactivo al aprender sobre estas otras cosas que me interesaban y cada vez lo disfrutaba más. Cuando me fui a Suecia me empecé a rodear de gente que trabajaba de esto que yo disfrutaba. Fue sumamente inspirador, aprendí mucho y me encontré en un nuevo entorno“, comentó.

La lesión que lo hizo tomar la decisión de dejar el fútbol y optar por el cine

Y si bien Whiteman ya veía el cine y la fotografía como algo más apasionante para el que el fútbol, siempre hay un detonante que te hace dejar lo seguro y dar el salto a lo desconocido, superando el miedo. En el caso de Whiteman, fue su lesión de tobillo en Singapur, durante la pretemporada de la temporada 2023/24 con Tottenham.

Una lesión en la pretemporada en 2023 fue el detonante. (TheAthletic)

Publicidad

Publicidad

Recién regresado de su cesión en Suecia, Whiteman quería ganarse un lugar en la consideración del nuevo DT, Ange Postecoglou, y esa lesión lo cambió todo. “Fue una lesión extraña, me perdí toda la temporada. Trabajé mucho durante la rehabilitación para volver, día a día. Y eventualmente lo logré, pero cuando lo hice fue para sentarme en la grada. Fue muy difícil“, relató Whiteman. “Fue muy difícil atravesar todo eso para terminar por no jugar“.

“Son los partidos donde puedes demostrar el trabajo que has estado realizando. De lo contrario, todo eso se queda en las sombras. Tottenham tiene un campo de entrenamiento increíble, las mejores instalaciones y entrenaba con jugadores de clase mundial. Pero no me llenaba“, se sinceró Whiteman. “Quería estar en los partidos, sentir el progreso, y estar sin jugar fue difícil. Incluso parecía que estaba dando pasos hacia atrás“, completó.

El momento de la decisión

Whiteman reveló que tuvo dos pruebas para seguir su carrera como futbolista en el ascenso inglés en este último verano. La primera opción se frustró por los problemas financieros de uno de los clubes implicados, y la otra… La otra fue el momento en que Alfie tomó la decisión de dejar el fútbol.

Publicidad

Publicidad

“Me quedé en casa todo un fin de semana para contemplar todas mis opciones. Tenía cosas que había estado construyendo por fuera del fútbol que, simplemente, eran más emocionantes para mí. Para ponerlo en pocas palabras, vi la felicidad en estas otras aventuras“, admitió.

Whiteman ya inició su carrera como director de cine y fotógrafo. (TheAthletic)

“Llegué al punto donde preferí terminar esto en mis términos que ir a un club al que, simplemente, no quería ir. Cuando era más joven siempre dije que no quería jugar en divisiones menores, siempre tuve la intención de jugar al más alto nivel. De lo contrario, prefería hacer otra cosa”, reveló Whiteman. “Así que tomé el paso a lo desconocido y ahora cualquier cosa puede pasar, pero estoy en control total de mi vida, algo realmente emocionante y aterrador“.

Publicidad

Publicidad

Whiteman ya inició su carrera como fotógrafo y director, con viajes a Noruega y Suecia en estos meses desde que dejó el fútbol. Aunque en muchas cosas se le parece a cuando llegó a primera: toda esa emoción por lo nuevo, lo desconocido, las ganas de progresar y llegar al más alto nivel es su motivación, como siempre lo fue.

En síntesis