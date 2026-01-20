Inter vs. Arsenal EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la Champions League 2025-2026: minuto a minuto

Este martes 20 de enero, se enfrentan Inter y Arsenal por la fecha 7 de la UEFA Champions League en el Stadio Giuseppe Meazza. El encuentro comienza a 17:00 (Argentina) y se puede ver por Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el portugués João Pedro Silva Pinheiro .

Sin tener en cuenta este partido, los italianos se impusieron en dos ocasiones, mientras que los ingleses lo hicieron en una. Será el cuarto juego entre sí.

