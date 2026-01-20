Es tendencia:
Inter vs. Arsenal EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la Champions League 2025-2026: minuto a minuto

Inter y Arsenal se enfrentan por la fecha 7 de la Champions League. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Inter y Arsenal se enfrentan por la fecha 7 de la Champions League.
© Getty ImagesInter y Arsenal se enfrentan por la fecha 7 de la Champions League.

Este martes 20 de enero, se enfrentan Inter y Arsenal por la fecha 7 de la UEFA Champions League en el Stadio Giuseppe Meazza. El encuentro comienza a 17:00 (Argentina) y se puede ver por Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el portugués João Pedro Silva Pinheiro.

Inter vs. Arsenal: el historial

Sin tener en cuenta este partido, los italianos se impusieron en dos ocasiones, mientras que los ingleses lo hicieron en una. Será el cuarto juego entre sí.

La posible formación de Inter vs. Arsenal

Yann Sommer; Henrique, Francesco Acerbi, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski; Marcus Thuram y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

La posible formación de Arsenal vs. Inter

David Raya; Ben White, William Saliba, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Noni Madueke, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

