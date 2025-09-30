José Mourinho acudió al rescate de Enzo Fernández ante los insultos y agresiones de los hinchas en Chelsea vs. Benfica

En Stamford Bridge, Chelsea y Benfica se enfrentaron en un partido más que especial ya que marcaba el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, en su estreno como entrenador del conjunto luso. Sin embargo, su vuelta fue poco feliz, ya que antes del final del primer tiempo se vio obligado a intervenir para resolver un encontronazo entre los hinchas de su club actual y Enzo Fernández.

A falta de cinco minutos para el final de la primera parte, con Chelsea ganando 1-0, Enzo Fernández se dispuso a tirar un tiro de esquina en el sector donde se encontraba la parcialidad visitante. Los hinchas del Benfica lo recibieron con insultos por su pasado y principalmente por su salida del club. Enzo respondió con aplausos irónicos y eso provocó que los portugueses que viajaron a Londres, empezaran a tirar objetos contundentes, como botellas, buscando agredir al argentino.

Eso llevó a José Mourinho a actuar; el portugués se percató rápidamente de lo que estaba sucediendo e intercedió para evitar que pase a mayores. The Special One se acercó a la zona donde se estaban produciendo los incidentes y, con sus manos en alto, logró que los hinchas del Benfica se calmen y el partido pudiera continuar.

El video: la agresión a Enzo Fernández y la reacción de Mourinho

Tweet placeholder

Luego del gol en contra de Richard Rios, en los primeros minutos del encuentro, el marcador no se volvió a mover y los Blues aguaron la fiesta de Mourinho, ya que se impusieron por la mínima para sumar sus primeros tres puntos en la Champions League, mientras que Benfica se quedó en cero.