Los mejores memes contra Diego Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid por la Champions League

Los hinchas, a través de las redes sociales, apuntaron contra el Cholo Simeone con una gran catarata de memes.

Por Julián Mazzara

Los mejores memes contra Diego Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid por la Champions League.
Los mejores memes contra Diego Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid por la Champions League.

Arsenal, en cuestión de pocos minutos, vapuleó a Atlético de Madrid y lo goleó por la fecha 3 de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Diego Simeone no tuvieron reacción alguna, no resistieron ante los constantes ataques de los liderados por Mikel Arteta y, por ahora, se encuentran en la parte baja de la tabla.

El Colchonero logró sumar tres puntos de nueve posibles, y está en la zona de Playoffs del máximo certamen europeo, por lo que tendrá que hacer una mejor actuación en los encuentros venideros si es que quiere meterse en la próxima instancia. Pero más allá de los números y lo que ocurrió en Emirates Stadium, los hinchas apuntaron contra el DT argentino.

A través de las redes sociales, además de que se viralizaron diferentes críticas por lo que fue la actuación rojiblanca, hubo una gran cantidad de memes mofándose del Cholo Simeone por lo que fueron los cuatro goles que los Gunners anotaron en tan solo 15 minutos para quedarse con el triunfo.

Tabla de posiciones de la Champions League

