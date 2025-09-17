Por qué no juega Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Liverpool vs. Atlético de Madrid es uno de los platos más fuertes de la fecha 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26. El equipo de Arne Slot se mide con el de Diego Simeone en Anfield, protagonizando un auténtico choque de gigantes. Ambos equipos presentan bajas y la más sensible para los Reds es la de Alexis Mac Allister.

El argentino, una de las piezas clave del mediocampo del elenco inglés, aparece en el banco de suplentes. Sin lugar a dudas, se trata de algo poco habitual en el campeón de la Premier League, y mucho más en un partido de este calibre. La decisión no es futbolística.

Mac Allister va al banco ya que no está al 100% de sus capacidades físicas. Cabe recordar que el último fin de semana, el ex Argentinos y Boca sufrió una brutal patada de parte de Lesley Ugochukwu en la victoria de su equipo ante Burnley, que le impidió salir a jugar el segundo tiempo.

Si bien el campeón del mundo había podido entrenar con normalidad el martes, la decisión final de Arne Slot es no arriesgar su tobillo. Por ese motivo, esperará su chance en el banco de suplentes.

Julián Álvarez, ausente en Atlético de Madrid

Como si la de Alexis no fuera suficiente, el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid cuenta con otra baja de peso: Julián Álvarez. El delantero del equipo de Diego Simeone ni siquiera puede estar entre las alternativas, ya que sufrió una lesión que lo marginará por algunas semanas.

De acuerdo a lo informado por el club español, la Araña sufrió una distensión en su rodilla en el partido ante Villareal. De esta manera, el ex River deberá ver desde afuera el compromiso de sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

Liverpool vs. Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori. Entrenador: Diego Simeone.

Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo y Alexander Isak. Entrenador: Arne Slot.

ver también Mientras Julián Álvarez es baja en Atlético de Madrid, el DT de Liverpool confirmó qué hará con su fichaje de 150 millones