El duelo más esperado y llamativo de la primera jornada de la Champions League 2025/26 es el que enfrenta este miércoles a Liverpool y Atlético de Madrid en Anfield. El conjunto colchonero visitará la casa del campeón inglés sin Julián Álvarez, su gran figura, mientras que el conjunto Red podrá contar por primera vez con su fichaje más destacado del último mercado.

Alexander Isak, que llegó al Liverpool a cambio de un paquete total que supera los 150 millones de euros, proveniente del Newcastle United, finalmente debutará este miércoles, tal y como reconoció Arne Slot en conferencia de prensa. El entrenador del líder de la Premier League no terminó de confirmar la presencia del sueco en el once, pero sí como parte del plantel.

“Definitivamente hay chances, porque es parte del plantel. Tiene chances de jugar”, señaló Slot. “Normalmente diría que son un 99,9% de chances, pero en realidad hay un 100% de chances de que no juegue los 90 minutos. Pero es parte del plantel”, destacó.

Alexander Isak firmó con el Liverpool y debutará este miércoles. (@LiverpoolFC)

“Es un partido de Champions League, es un partido que genera expectativa. Pero si lo que genera expectativa a la gente es su debut, tengo que decir que es posible que eso suceda también“, continuó Slot. “Lo único que tengo claro es que no jugará los 90 minutos, si será titular o no, lo verán en el partido.”

Julián Álvarez, por primera vez lesionado en Atlético de Madrid

Como fue destacado al inicio del artículo, el Cholo Simeone no podrá contar con Julián Álvarez, que no pudo terminar el encuentro del fin de semana ante Villareal por molestias en su rodilla derecha. El delantero argentino salió en el entretiempo, reemplazado por Sorloth, en lo que resultó siendo el primer triunfo del colchonero en la presente temporada de LALIGA.

Julián Álvarez, la baja de peso del Atlético de Madrid para enfrentar al Liverpool. (Getty)

Thiago Almada, José María Giménez y Álex Baena son otras tres bajas confirmadas para Simeone, mientras que aún debe definir si alinea a David Hancko o si el eslovaco también se pierde el encuentro en Anfield.

Cómo ver Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025-26

El encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá los encuentros por la Champions League. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

