Por qué silbaron a Marc Cucurella en Bayern Múnich vs. Chelsea en la Champions League 2025-2026

Enzo Maresca decidió que Marc Cucurella, uno de los mejores y más influyentes futbolistas de Chelsea, fuera titular en el primer partido correspondiente a la UEFA Champions League 2025-2026, donde visitaron a Bayern Múnich en el Allianz Arena.

No es la primera vez que el lateral español recibe fuertes abucheos en suelo teutón. Ocurrió en la edición 2024 de la Eurocopa cuando La Furia disputó las semifinales ante Francia, pero también durante los cuartos de final contra los locales, quienes quedaron eliminados por una acción que tuvo al jugador de Chelsea como principal protagonista.

En aquel cruce correspondiente a los cuartos de final de la Euro 2024, hubo una jugada repleta de polémica: Cucurella tocó el balón con la mano dentro del área en una acción que no fue sancionada como penal. Minutos más tarde, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se quedó con la serie tras un gol de Mikel Merino en el minuto 119.

La mano del oriundo de Alella, difícilmente sea olvidada. Por esa misma razón, cada vez que intervino en el juego con el balón en sus pies o en sus palmas para reponer desde un lateral, los bávaros abuchearon y silbaron constantemente al ex Barcelona, Getafe y Brighton & Hove Albion.

Las formaciones de Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League

Tabla de posiciones de la Champions League

La jugada por la que silban a Cucurella en Alemania

Con el partido 1-1 y atravesando el minuto 105 de la serie de cuartos de final, el disparo de Jamal Musiala dio claramente en la mano de Marc Cucurella, motivo por el cual los alemanes salieron corriendo a protestarle al árbitro Anthony Taylor. Sin embargo, este no sancionó penal.

La explicación arbitral hizo foco en la posición del brazo del español, casi en línea paralela con su cuerpo. En Europa volvieron cada vez más estricto el cobro de penales por manos dentro del área y, según lo analizó Taylor junto al VAR, la jugada más polémica de los cuartos no valió sanción.

