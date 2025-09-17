Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Por qué silbaron a Marc Cucurella en Bayern Múnich vs. Chelsea en la Champions League 2025-2026

El defensor español fue abucheado por el público local cada vez que tomó contacto con la pelota en la primera fecha de la Champions League.

Por Julián Mazzara

Marc Cucurella, futbolista de Chelsea.
© Getty ImagesMarc Cucurella, futbolista de Chelsea.

Enzo Maresca decidió que Marc Cucurella, uno de los mejores y más influyentes futbolistas de Chelsea, fuera titular en el primer partido correspondiente a la UEFA Champions League 2025-2026, donde visitaron a Bayern Múnich en el Allianz Arena.

No es la primera vez que el lateral español recibe fuertes abucheos en suelo teutón. Ocurrió en la edición 2024 de la Eurocopa cuando La Furia disputó las semifinales ante Francia, pero también durante los cuartos de final contra los locales, quienes quedaron eliminados por una acción que tuvo al jugador de Chelsea como principal protagonista.

En aquel cruce correspondiente a los cuartos de final de la Euro 2024, hubo una jugada repleta de polémica: Cucurella tocó el balón con la mano dentro del área en una acción que no fue sancionada como penal. Minutos más tarde, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se quedó con la serie tras un gol de Mikel Merino en el minuto 119.

La mano del oriundo de Alella, difícilmente sea olvidada. Por esa misma razón, cada vez que intervino en el juego con el balón en sus pies o en sus palmas para reponer desde un lateral, los bávaros abuchearon y silbaron constantemente al ex Barcelona, Getafe y Brighton & Hove Albion.

Tweet placeholder

Las formaciones de Bayern Múnich vs. Chelsea por la Champions League

Publicidad

Tabla de posiciones de la Champions League

La jugada por la que silban a Cucurella en Alemania

Con el partido 1-1 y atravesando el minuto 105 de la serie de cuartos de final, el disparo de Jamal Musiala dio claramente en la mano de Marc Cucurella, motivo por el cual los alemanes salieron corriendo a protestarle al árbitro Anthony Taylor. Sin embargo, este no sancionó penal.

Tweet placeholder
Publicidad

La explicación arbitral hizo foco en la posición del brazo del español, casi en línea paralela con su cuerpo. En Europa volvieron cada vez más estricto el cobro de penales por manos dentro del área y, según lo analizó Taylor junto al VAR, la jugada más polémica de los cuartos no valió sanción.

En 16 segundos, Kylian Mbappé reveló lo que le falta para finalmente ganar el Balón de Oro

ver también

En 16 segundos, Kylian Mbappé reveló lo que le falta para finalmente ganar el Balón de Oro

La IA pronosticó quién será el campeón de la Champions League

ver también

La IA pronosticó quién será el campeón de la Champions League

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Alerta para Gallardo y River: Chelsea y Corinthians, los únicos dos que le ganaron a Palmeiras en los últimos tres meses
River Plate

Alerta para Gallardo y River: Chelsea y Corinthians, los únicos dos que le ganaron a Palmeiras en los últimos tres meses

Brilló en el Manchester City de Guardiola, ahora está en Chelsea y Garnacho le ganó el lugar: “Entrena en otra cancha y a otra hora”
Noticias de la Premier League

Brilló en el Manchester City de Guardiola, ahora está en Chelsea y Garnacho le ganó el lugar: “Entrena en otra cancha y a otra hora”

La razón por la que Garnacho no debutó en Chelsea
Fútbol europeo

La razón por la que Garnacho no debutó en Chelsea

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, con una fórmula de Gallardo para darle vuelta la serie a Racing
Copa Libertadores

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, con una fórmula de Gallardo para darle vuelta la serie a Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo