Un día antes del inicio de la Champions League: la IA pronosticó quién será el campeón

Grok, la IA de X (ex Twitter), hizo una predicción tras simular todos los partidos del certamen.

Por Marco D'arcangelo

El trofeo de la UEFA Champions League.
© GettyEl trofeo de la UEFA Champions League.

Se viene una nueva edición de la UEFA Champions League, con la particularidad de que por segundo año consecutivo tendrá el nuevo formato, que consta con 8 partidos de fase de liga, en los que los ocho primeros avanzan a octavos de final, mientras que desde el noveno al 24° van a un repechaje. 

En este sentido, a un día del inicio de este certamen, Grok, la Inteligencia Artificial de X (ex Twitter), hizo una predicción sobre el torneo. Para la misma, simuló las ocho fechas de la fase de liga, y luego siguió con cada llave de eliminación directa, comenzando desde el repechaje para los octavos de final.

La fase de liga

En esta instancia no hubo sorpresas y los equipos más poderosos tanto a nivel plantel como económico lograron quedarse dentro de los ocho primeros para jugar una llave menos. Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, Barcelona, Liverpool, Inter y Juventus fueron los clasificados directamente a los octavos de final.

Por su parte, fueron los 16 equipos que pasaron al repechaje por un lugar en la siguiente ronda. Arsenal, Chelsea, Atlético de Madrid, Napoli, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Newcastle, Benfica, Villarreal, Sporting de Lisboa, Mónaco, Atalanta, Eintracht Frankfurt y Brujas, compitieron por otro lugar en octavos.

Los cruces quedaron determinados de la siguiente manera:

  • Arsenal 3 vs. 1 Brujas 
  • Chelsea 3 vs. 2 Eintracht Frankfurt 
  • Atlético de Madrid 3 vs. 2 Atalanta
  • Napoli 3 vs. 1 Mónaco 
  • Borussia Dortmund 3 vs. 2 Sporting Lisboa 
  • Bayer Leverkusen 3 vs. 2 Villarreal
  • Ajax 2 vs. 2 Benfica – Pasó Benfica por penales
  • Tottenham 3 vs. 2 Newcastle 

Octavos de final 

Tras conocerse a los ocho equipos restantes para los octavos de final, Grok simuló el sorteo de los cruces y los partidos. Allí tampoco hubo sorpresas, debido a que los ocho clasificados como primeros en la fase de liga impusieron condiciones. El único que sufrió fue la Juventus ante Arsenal.

Resultados

  • Real Madrid 5 vs. 1 Tottenham
  • Bayern 4 vs. 1 Benfica
  • Manchester City 4 vs. 1 Bayer Leverkusen 
  • PSG 4 vs. 2 Borussia Dortmund
  • Barcelona 3 vs. 1 Napoli 
  • Liverpool 2 vs. 1 Atlético de Madrid 
  • Inter 2 vs. 1 Chelsea 
  • Juventus 2 vs. 2 Arsenal – Pasó Juventus por penales

Cuartos de final

En los cuartos de final los ocho mejores equipos se enfrentaron en llaves de ida y vuelta. Con partidos más parejos, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City y PSG lograron imponerse para obtener un boleto a las semifinales, en búsqueda de la gran final en el Puskás Aréna de Budapest.

Resultados

  • Real Madrid 3 vs. 1 Juventus 
  • Bayern Múnich 3 vs. 2 Liverpool
  • Manchester City 3 vs. 2 Inter 
  • PSG 4 vs. 3 Barcelona 
Semifinales

En esta instancia, el vigente campeón, PSG, no pudo ante el Real Madrid, por lo que quedó eliminado, mientras que el Merengue, comandado por Xabi Alonso, logró llegar a la final en búsqueda de la 16ta Orejona. En la otra llave, el Manchester City se hizo fuerte en Alemania y vencióal Bayern Múnich

Resultados

  • Real Madrid vs. PSG – Real 3-2
  • Bayern Múnich vs. City – City 3-2

Final

La gran final en Hungría fue entre Manchester City y Real Madrid. Según la predicción de Grok, el elenco comandado por Pep Guardiola intentó dominar el juego pero no pudo con la jerarquía del Merengue, que se puso en ventaja a través de Jude Bellingham y Vinícius Jr, mientras que tras varios intentos, Erling Haaland descontó para los ingleses.

Resultado

  • Real Madrid 2 vs. 1 Manchester City
