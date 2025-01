Qué pasa si Bayern Múnich gana, pierde o empata en la Champions League 2024/25

La última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2024/25 se jugará este miércoles, con los 13 partidos disputándose al unísono. Al finalizar cada uno de los encuentros, los 36 equipos conocerán su destino, ya sea el salto directo a los octavos de final, su participación en la ronda de 16avos o la eliminación de la competencia.

En el caso del Bayern Múnich, la inesperada derrota por 0-3 en casa, vs. Feyenoord, ha dejado a los bávaros en la parte centra de la tabla. Con 12 puntos, se ubican en el décimo quinto lugar. Por fortuna, su futuro en la competición no corre riesgo, pero necesitarán prácticamente un milagro para avanzar directo a octavos.

La derrota vs. Feyenoord complicó a Harry Kane y compañía.

Bayern Múnich cerrará la fase de liga de la Champions League en el Allianz Arena frente al ya eliminado Slovan Bratislava, que ha perdido sus siete partidos en la competición. Y, de acuerdo a su resultado, esto es lo que sucederá con su futuro en la competición:

Qué pasa si Bayern Múnich pierde vs. Slovan Bratislava

Si Bayern Múnich pierde, se quedará en 12 puntos y avanzará a 16avos de final. No tiene chances de avanzar a octavos, ni de quedar eliminado.

Lo peor que puede pasarle al Bayern Múnich, en caso de una eventual derrota ante Slovan Bratislava, es caer hasta el puesto 22 de la tabla general. Los bávaros no corren riesgo de quedarse fuera de los 16avos por la diferencia de puntos que tienen, y rivales directos que tienen por debajo en la clasificación se enfrentan entre ellos (Juventus vs. Benfica y PSG vs. Stuttgart), por lo que no bajará del puesto 22.

Qué pasa si Bayern Múnich empata vs. Slovan Bratislava

Si Bayern Múnich empata, alcanzará los 13 puntos y clasificará a 16avos de final. No tiene chances de avanzar a octavos, ni de quedar eliminado. Su diferencia de gol, cantidad de puntos y el resultado del resto de los enfrentamientos hace que el empate no le sirva para entrar entre los ocho mejores.

Qué pasa si Bayern Múnich gana vs. Slovan Bratislava

Si Bayern Múnich gana, alcanzará los 15 puntos y su participación en Octavos de Final sigue siendo una posibilidad, dependiendo del resultado del resto de los equipos.

La victoria del Bayern Múnich es la única chance que tienen de entrar a octavos de final. En principio, se asegurarían pasar a Lille o Feyenoord, ya que estos se enfrentan entre sí. Luego, dependerá del resultado de Borussia Dortmund, Brest, Monaco, Aston Villa, Bayer Leverkusen, Atalanta, Milan y Atlético de Madrid en sus respectivos partidos.

El quinto puesto es lo máximo a lo que puede aspirar. A Milan, Atlético de Madrid y Atalanta no los alcanzará si éstos no pierden, mientras que un empate del resto le bastará al Bayern Múnich para, con la eventual victoria, superarlos en la clasificación.

