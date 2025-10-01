Es tendencia:
Champions League

Quién es el árbitro de Barcelona vs. PSG por la Champions League

Michael Oliver, árbitro inglés de 40 años es el encargado de impartir justicia en el duelo entre españoles y franceses.

Por Marco D'arcangelo

© GettyMichael Oliver, árbitro inglés.

En el Estadi Olímpic Lluís Companys, el Barcelona y PSG se enfrentan por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en un duelo clave para ambos, debido a que buscan seguir con puntaje perfecto para quedar dentro de los ocho mejores de esta instancia. 

Al ser uno de los partidos más importantes de la jornada, desde UEFA decidieron que el encargado de impartir justicia sea el inglés de 40 años, Michael Oliver, quien cuenta con una gran experiencia tanto en encuentros internacionales como también en finales a nivel local. 

Oliver, cuenta con la particularidad de que inició a temprana edad en el mundo del arbitraje, debido a que a los 14 años dirigió sus primeros partidos gracias a su padre Clive, quien también fue árbitro y que a sus 63 años ya está retirado de la práctica profesional. 

Con 25 años, el inglés se convirtió en el árbitro más joven en dirigir un partido de la Premier League al estar presente en el duelo entre el Birmingham City y el Blackburn Rovers. Desde allí, su carrera siguió creciendo y tan solo unos años más tarde dirigió sus primeras finales en primera división.

En 2014 estuvo presente en la final de la Community Shield entre Arsenal y Manchester City, que terminó con victoria 3 a 0 a favor de los Gunners. En 2018, dirigió un partido polémico, como lo fue Real Madrid ante Juventus, que terminó con victoria de los italianos por 3 a 1, pero quedaron eliminados de la Champions League por un penal que cobró sobre la hora y que Cristiano Ronaldo marcó. 

Para 2019, fue designado como uno de los árbitros del Mundial Sub 20 de Polonia, y en 2022 fue incluido como uno de los seis árbitros ingleses que estuvieron presentes en el Mundial de Qatar. Además, en ese mismo año, arbitró la Supercopa de la UEFA entre el Eintracht Frankfurt y el Real Madrid.

Por último, en este año, Oliver recibió amenazas de muerte por la tarjeta roja que le sacó a Myles Lewis-Skelly en el duelo entre Arsenal y Wolverhampton. Como consecuencia de esto, la policía inglesa inició investigaciones y desde el organismo de arbitraje inglés se declararon como consternados por esto.

Los partidos importantes que dirigió Oliver en su carrera

  • España 5 – Francia 4 (Nations League 2025)
  • Croacia 1 (5) – Brasil 1 (3) (Mundial Qatar 2022)
  • Real Madrid 2 – Eintracht Frankfurt 0 (Supercopa de Europa)
  • Chelsea 1 – Manchester United 0 (Final FA Cup 2018)
  • Arsenal 3 – Manchester City 0 (Community Shield 2015)
