En solo 5 palabras, Kylian Mbappé reveló la contundente diferencia entre Real Madrid y PSG

Ya pasó más de un año, pero la polémica sigue presente. La salida de Kylian Mbappé de París Saint-Germain para convertirse en nuevo jugador de Real Madrid todavía tiene consecuencias. Después de las opiniones cruzadas y el proceso judicial que protagonizaron ambas partes, ahora el propio futbolista se encargó de dejar una frase que reavivó las llamas de esta pelea.

Algún tiempo atrás, el delantero ya había coqueteado con el gigante español para cambiar su carrera de rumbo pero no llegaron a un acuerdo entre las instituciones. Sin embargo, en una magnífica jugada de Florentino Pérez, el atacante se fue en condición de libre y no dejó ni un solo millón en el equipo de la capital francesa, lo que despertó el fuerte enojo de todos.

Lo cierto es que ahora Mbappé explicó que hay un solo hecho que distingue a su club con el PSG. Lejos de calmar las aguas y mantener el buen clima que había en el ambiente, Kylian pisó fuerte y comenzó otro revuelo en el fútbol. “La única diferencia es que el Real Madrid es el mejor club del mundo”, sentenció contundentemente el jugador estrella del conjunto merengue.

Kylian Mbappé durante su presentación como nuevo jugador de Real Madrid. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Kiki amplió su discurso al respecto. En comparación al elenco que representaba años atrás, el veloz futbolista fue claro. “Aquí te dices: estoy en el mejor club del mundo, tengo que ganar, ser un modelo a seguir para mis compañeros y para la gente”, expresó sin temor ante los micrófonos el campeón del mundo con Francia.

Es una realidad ya conocida que Mbappé tenía el sueño de vestir la camiseta de Real Madrid desde que era un niño. Hay imágenes que lo demuestran, pero él también lo confesó en reiteradas ocasiones para dejarlo en claro y anunciar anticipadamente que algún día jugaría en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora que lo consiguió, no hace más que brillar y anotar goles.

Sin embargo, no se esperaba que sea tan categórico. Aunque sí es cierto que enalteció de forma tajante la grandeza de la Casablanca, lo curioso es que utilizó de ejemplo a París Saint-Germain, en una comparación que resultó claramente desfavorecido a pesar de que las estadísticas lo reflejan. Cabe recordar que Mbappé jugó 7 años en PSG y consiguió muchos títulos.

Kylian Mbappé, delantero francés que se desempeña en Real Madrid.

Los números de Mbappé en Real Madrid

Desde su arribo a la institución a mediados de 2024 como agente libre y procedente de PSG, Kylian Mbappé disputó un total de 69 partidos oficiales, marcó 58 goles y repartió 7 asistencias. Además, con Real Madrid ya conquistó 2 títulos internacionales: la Supercopa de Europa 2024 y el Mundial de Clubes 2024. Los números hablan por sí solos de un verdadero crack.

