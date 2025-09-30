Tras el doblete vs. Real Madrid y ser MVP en Champions, Julián Álvarez se refirió al interés de Barcelona: “Está más allá”

Los últimos siete días de Julián Álvarez han sido simplemente extraordinarios. Tres goles vs. Mallorca, dos contra Real Madrid en el derbi y hoy otro gol y dos asistencias para ser elegido MVP en la goleada por 5 a 1 del Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt por Champions League.

El delantero argentino volvió a demostrar por qué está entre los mejores del mundo y por qué con tan sólo 25 años, ya lo ganó absolutamente todo en el fútbol. Sus últimas actuaciones han servido para recibir los elogios del Cholo Simeone, de sus rivales y también el interés de clubes como el Barcelona.

Sobre esto último le preguntaron a Julián Álvarez luego del partido de este martes contra el Frankfurt, y el delantero de la Selección Argentina respondió con suma naturalidad: “Yo estoy muy tranquilo, siempre se habla, el año pasado también se hablaron muchas cosas“, señaló.

Julián Álvarez quiere seguir en el Atlético de Madrid y ese es su único foco. (Getty)

“La realidad es que recién arranca la temporada, mi foco está en ser mejor cada día, hacer lo mejor para el club, ayudar a mis compañeros y ganar acá. Sólo tengo ese pensamiento”, agregó Julián Álvarez, que cerró el tema diciendo: “Lo que se diga en las redes, está más allá“.

La cabeza puesta en el “partido a partido”, pero también en el Mundial

Julián Álvarez fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, y aunque no paresca, el Mundial 2026 ya está a poco más de 200 días de distancia. Y sí, es imposible no pensar en ello: “Si bien falta mucho y es al final de temporada, a uno como jugador se le viene a la cabeza, porque es el torneo más importante“, admitió Julián.

Julián sabe que el Mudial está a fin de temporada y no lo pierde de vista. (Getty)

“Pero como dije, falta y hay que enfocarse en cada partido e ir paso a paso”, completó, dejando en claro que su cabeza hoy está puesta en el Atlético de Madrid, con el cual acumula 7 goles y 3 asistencias en estos ocho partidos iniciales de la temporada 2025/26.

