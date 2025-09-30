Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Tras el doblete vs. Real Madrid y ser MVP en Champions, Julián Álvarez se refirió al interés de Barcelona: “Está más allá”

El delantero argentino se desligó de cualquier tipo de cercanía con el club blaugrana.

Por Germán Celsan

Julián Álvarez habló sobre los rumores que lo vinculan con el Barcelona
© GettyJulián Álvarez habló sobre los rumores que lo vinculan con el Barcelona

Los últimos siete días de Julián Álvarez han sido simplemente extraordinarios. Tres goles vs. Mallorca, dos contra Real Madrid en el derbi y hoy otro gol y dos asistencias para ser elegido MVP en la goleada por 5 a 1 del Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt por Champions League.

El delantero argentino volvió a demostrar por qué está entre los mejores del mundo y por qué con tan sólo 25 años, ya lo ganó absolutamente todo en el fútbol. Sus últimas actuaciones han servido para recibir los elogios del Cholo Simeone, de sus rivales y también el interés de clubes como el Barcelona.

Sobre esto último le preguntaron a Julián Álvarez luego del partido de este martes contra el Frankfurt, y el delantero de la Selección Argentina respondió con suma naturalidad: “Yo estoy muy tranquilo, siempre se habla, el año pasado también se hablaron muchas cosas“, señaló.

Julián Álvarez quiere seguir en el Atlético de Madrid y ese es su único foco. (Getty)

Julián Álvarez quiere seguir en el Atlético de Madrid y ese es su único foco. (Getty)

“La realidad es que recién arranca la temporada, mi foco está en ser mejor cada día, hacer lo mejor para el club, ayudar a mis compañeros y ganar acá. Sólo tengo ese pensamiento”, agregó Julián Álvarez, que cerró el tema diciendo: “Lo que se diga en las redes, está más allá“.

La cabeza puesta en el “partido a partido”, pero también en el Mundial

Julián Álvarez fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, y aunque no paresca, el Mundial 2026 ya está a poco más de 200 días de distancia. Y sí, es imposible no pensar en ello: “Si bien falta mucho y es al final de temporada, a uno como jugador se le viene a la cabeza, porque es el torneo más importante“, admitió Julián.

Publicidad
Julián sabe que el Mudial está a fin de temporada y no lo pierde de vista. (Getty)

Julián sabe que el Mudial está a fin de temporada y no lo pierde de vista. (Getty)

“Pero como dije, falta y hay que enfocarse en cada partido e ir paso a paso”, completó, dejando en claro que su cabeza hoy está puesta en el Atlético de Madrid, con el cual acumula 7 goles y 3 asistencias en estos ocho partidos iniciales de la temporada 2025/26.

Tweet placeholder
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Barcelona vs. PSG por la Champions League: formaciones, dónde ver y ¿juegan Lamine Yamal y Dembélé?
Champions League

Barcelona vs. PSG por la Champions League: formaciones, dónde ver y ¿juegan Lamine Yamal y Dembélé?

El insólito pedido de Hansi Flick a Lamine Yamal antes del Barcelona vs. PSG: "Eso marcará la diferencia"
Champions League

El insólito pedido de Hansi Flick a Lamine Yamal antes del Barcelona vs. PSG: "Eso marcará la diferencia"

Julián Álvarez, prioridad de Barcelona: el plan maestro para sacarlo de Atlético de Madrid
Fútbol Internacional

Julián Álvarez, prioridad de Barcelona: el plan maestro para sacarlo de Atlético de Madrid

Con Superclásico entre River y Boca, así están los cruces de los octavos de final
Fútbol Argentino

Con Superclásico entre River y Boca, así están los cruces de los octavos de final

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo