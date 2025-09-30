La actuación de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid vs. Real Madrid del último sábado en el Estadio Metropolitano por la fecha 7 de LaLiga deslumbró al mundo. Pero además, fue un llamado de atención adicional para Dino Toppmöller, entrenador del Eintracht Frankfurt, el rival del Colchonero este martes por la Champions League.

Claro, es que el estratega del equipo alemán ya tenía más que sabido que sus dirigidos deben tener cuidado con la Araña, pero encima llega al duelo por la segunda fecha de la Fase de Liga con la flechita para arriba tras su doblete al Meengue, por lo que la atención en su visita a la capital española debe ser aún mayor.

”Hemos tomado nota del resultado y del partido”, dijo Dino Toppmöller en la conferencia de prensa que brindó durante el lunes 29 de septiembre, a horas del choque con el Atleti por el certamen continental. Y particularmente sobre Julián Alvarez comentó: ”Como los es Mbappé y como lo es Lamine Yamal, son jugadores de primera línea mundial. Julián está en ese nivel, es campeón del mundo y está en esa línea”.

Por otro lado, el técnico del Frankfurt entiende que va de punto al Estadio Metropolitano: ”Atlético de Madrid siempre intenta dominar. Sabemos que enfrentaremos a uno de los mejores equipos, por lo que trataremos de ser precisos y dar lo mejor. Sabemos que somos visitantes. Creo que este fin de semana se pudo ver la fuerza ofensiva que tienen”.

Asimismo, también resaltó la competitividad que mantuvo el Atleti el último tiempo: ”Hay que decir que el Atlético de Madrid en la última década ha sido uno de los mejores equipos de Europa. Siempre es candidato. Tiene una intensidad increíble. Además, está respaldado por la energía de la afición”.

Dino Toppmöller llenó de halagos a Diego Simeone

”Simeone es un entrenador increíble que lleva tanto tiempo en este equipo llevándolo a un nivel muy competitivo. Y en lo personal veo que es una persona auténtica. Lo vive con pasión, esa mentalidad latinoamericana lo transmite al equipo”, dijo Dino Toppmöller.

Vale recordar que no se podrán cruzar en el campo de juego, puesto que el Cholo debe cumplir una fecha de suspensión por la expulsión que recibió en la primera fecha en la que el elenco rojiblanco jugó con el Liverpool en Anfield.

