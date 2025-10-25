Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

¡Hay final de Copa Argentina confirmada! El pasado jueves, Argentinos Juniors superó a Belgrano en la primera semifinal gracias al 2-1 logrado en Rosario. Este viernes, a altas horas de la jornada, Independiente Rivadavia hizo historia y eliminó a River mediante los penales y quedó sellada la final del certamen federal.

Teniendo en cuenta el calendario de los dos finalistas, quienes solamente compiten en el Torneo Clausura además de la Copa Argentina, la realidad es que la fecha para la definición de esta edición del certamen aún es una incertidumbre total. Lo mismo sucede con la sede.

Según pudo saber BOLAVIP, la intención de la organización de la Copa Argentina era que la final se dispute durante la primera semana de noviembre con sede a definir. Sin embargo, la propia logística del certamen todavía no dio indicios de que pueda ser en dicha fecha, por lo que no se descarta que la final se dispute a principios de diciembre, tal como sucedió en las últimas ediciones (con excepción de la edición del 2023 entre Patronato y Talleres, que se jugó en octubre).

La sede tampoco está definida. Las últimas ediciones se disputaron en el Malvinas Argentinas de Mendoza (2019 y 2022), el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (2021), el Ciudad de Lanús (2023) y el estadio 15 de abril de Santa Fe (2024).

A razón de las sedes anteriores, y estadios que suelen ser casa de los encuentros de Copa Argentina, habría que descartar la opción de Mendoza por la localía de Independiente Rivadavia. Lo mismo sucede con cualquier estadio de Buenos Aires.

Así las cosas, emergen como opciones el Kempes de Córdoba, el Gigante de Arroyito en Rosario, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y otras alternativas de menor capacidad como el 15 de abril de Unión de Santa Fe o el Gigante de Alberdi de Belgrano. En los próximos días se definirá de manera oficial, así como también la fecha.

El campeón de la Copa Argentina se clasifica a la Copa Libertadores 2026

Así como sucedió con Platense por ganar el Apertura, y con Rosario Central por asegurarse uno de los cupos de tabla anual, el campeón de la Copa Argentina será uno de los equipos nacionales en clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Todas las finales de la Copa Argentina

1969:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta

Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires

2011–12:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 2:1 vs Racing Club

Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan

2012–13:

Campeón: Arsenal

Resultado: 3:0 vs San Lorenzo

Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca

2013–14:

Campeón: Huracán

Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central

Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan

2014–15:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 2:0 vs Rosario Central

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2015–16:

Campeón: River Plate

Resultado: 4:3 vs Rosario Central

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2016–17:

Campeón: River Plate

Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2017–18:

Campeón: Rosario Central

Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2018–19:

Campeón: River Plate

Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2019–20:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero

2022:

Campeón: Patronato

Resultado: 1:0 vs Talleres (C)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2023:

Campeón: Estudiantes (LP)

Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia

Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús

2024:

Campeón: Central Córdoba (SdE)

Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield

Estadio: 15 de Abril, Santa Fe

2025: