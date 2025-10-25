Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

¡Hay final de Copa Argentina confirmada! El pasado jueves, Argentinos Juniors superó a Belgrano en la primera semifinal gracias al 2-1 logrado en Rosario. Este viernes, a altas horas de la jornada, Independiente Rivadavia hizo historia y eliminó a River mediante los penales y quedó sellada la final del certamen federal.
Teniendo en cuenta el calendario de los dos finalistas, quienes solamente compiten en el Torneo Clausura además de la Copa Argentina, la realidad es que la fecha para la definición de esta edición del certamen aún es una incertidumbre total. Lo mismo sucede con la sede.
Según pudo saber BOLAVIP, la intención de la organización de la Copa Argentina era que la final se dispute durante la primera semana de noviembre con sede a definir. Sin embargo, la propia logística del certamen todavía no dio indicios de que pueda ser en dicha fecha, por lo que no se descarta que la final se dispute a principios de diciembre, tal como sucedió en las últimas ediciones (con excepción de la edición del 2023 entre Patronato y Talleres, que se jugó en octubre).
La sede tampoco está definida. Las últimas ediciones se disputaron en el Malvinas Argentinas de Mendoza (2019 y 2022), el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (2021), el Ciudad de Lanús (2023) y el estadio 15 de abril de Santa Fe (2024).
A razón de las sedes anteriores, y estadios que suelen ser casa de los encuentros de Copa Argentina, habría que descartar la opción de Mendoza por la localía de Independiente Rivadavia. Lo mismo sucede con cualquier estadio de Buenos Aires.
Así las cosas, emergen como opciones el Kempes de Córdoba, el Gigante de Arroyito en Rosario, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y otras alternativas de menor capacidad como el 15 de abril de Unión de Santa Fe o el Gigante de Alberdi de Belgrano. En los próximos días se definirá de manera oficial, así como también la fecha.
El campeón de la Copa Argentina se clasifica a la Copa Libertadores 2026
Así como sucedió con Platense por ganar el Apertura, y con Rosario Central por asegurarse uno de los cupos de tabla anual, el campeón de la Copa Argentina será uno de los equipos nacionales en clasificar a la próxima Copa Libertadores.
Todas las finales de la Copa Argentina
1969:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta
- Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
2011–12:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 2:1 vs Racing Club
- Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
2012–13:
- Campeón: Arsenal
- Resultado: 3:0 vs San Lorenzo
- Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca
2013–14:
- Campeón: Huracán
- Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central
- Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
2014–15:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 2:0 vs Rosario Central
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
2015–16:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 4:3 vs Rosario Central
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
2016–17:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2017–18:
- Campeón: Rosario Central
- Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2018–19:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2019–20:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
- Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
2022:
- Campeón: Patronato
- Resultado: 1:0 vs Talleres (C)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2023:
- Campeón: Estudiantes (LP)
- Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia
- Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús
2024:
- Campeón: Central Córdoba (SdE)
- Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield
- Estadio: 15 de Abril, Santa Fe
2025:
- Final: Argentinos Juniors – Independiente Rivadavia
- Sede y fecha a definir.