Los mejores memes de la victoria de River ante Racing por la Copa Argentina

El Millonario y la Academia protagonizaron un partidazo por un lugar en las semifinales.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de River vs. Racing.
© Capturas XLos mejores memes de River vs. Racing.

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, Racing Club y River Plate se vieron las caras este jueves en el Estadio Gigante de Arroyito. Dos de los grandes del fútbol argentino se eliminaron entre sí con clasificación para el Millonario con gol de Maxi Salas.

En un horario poco habitual, a las 6 de la tarde, se disputó este encuentro de crucial importancia para ambos clubes. Sin embargo, los hinchas siguieron activamente el encuentro y acompañaron con los memes de siempre.

Uno de los temas más tocados durante la jornada fue la presencia de Maxi Salas, quién abandonó al club de Avellaneda en el último mercado para llegar al de Núñez a través de la cláusula de rescisión. Al anotar la apertura del marcador, los memes se intensificaron.

