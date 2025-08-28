Es tendencia:
Qué canal pasa River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina

Todos los detalles relacionados con la transmisión del encuentro entre el Millonario y el Tatengue por el certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

River y Unión, frente a frente.
Este jueves, con el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza como testigo y como escenario, River Plate y Unión de Santa Fe se encuentran frente a frente bajo la órbita de los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina.

Desde las 21:15 horas de la República Argentina, el Millonario y el Tatengue miden fuerzas con el objetivo en común de meterse en la próxima instancia del mencionado certamen doméstico. Como consecuencia de ello, se generó una enorme expectativa en torno a este partido.

No es un detalle menor que, en las instancias anteriores de la Copa Argentina, los comandados estratégicamente por Marcelo Gallardo supieron doblegar a Club Ciudad de Bolívar imponiéndose por 2-0 y a San Martín de Tucumán con una victoria por 3-0.

Por su parte, los ahora encabezados tácticamente por Leonardo Madelón debutaron en la Copa Argentina con un contundente triunfo por 3-1 frente a Colegiales, mientras que posteriormente superaron a Rosario Central por penales tras igualar 0-0.

River busca una nueva victoria en la Copa Argentina. (Foto: Getty)

Qué canal pasa River vs. Unión por la Copa Argentina

El encuentro entre River Plate y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina 2025 podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de TyC Sports, así como también por la plataforma TyC Sports Play.

River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, canal y formaciones

Alarma en River: el preocupante pronóstico de la Inteligencia Artificial de cara al partido contra Unión por la Copa Argentina

