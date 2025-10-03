Sacó chapa: el posteo de Sebastián Villa tras confirmarse el partido entre Independiente Rivadavia y River por la Copa Argentina

River se metió en las semifinales de la Copa Argentina luego de vencer a Racing por 1 a 0 el pasado jueves en Rosario. El partido con más morbo de los últimos años en el certamen federal terminó siendo para los de Marcelo Gallardo gracias al gol del hombre de la polémica en cuestión: Maximiliano Salas.

Tras superar a la Academia, al equipo de Núñez se le vendrá otro rival de primera división, como lo es Independiente Rivadavia. Allí, River se se reencontrará con un futbolista que fue contrincante en múltiples ocasiones, sobre todo en su paso por Boca. Es que la máxima figura del conjunto mendocino no es otro que Sebastián Villa.

El colombiano de 29 años desembarcó en Mendoza luego de su paso por Bulgaria y de su salida de Boca tras haber sido declarado culpable por ejercer violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés. En lo deportivo, Villa se convirtió en estandarte al anotar 10 goles y dar 14 asistencias en 53 partidos jugados. Incluso, ya sabe lo que es anotarle a River con la camiseta leprosa.

Instantes posteriores a la confirmación del duelo de semifinales entre Independiente Rivadavia y River, Sebastián Villa se mostró activo en redes sociales y sacó chapa de su buen momento personal en lo que respecta a lo futbolístico.

En sus historias de Instagram, el extremo posteó una publicación de la página 365sports en español, en la que destacaban a los colombianos con mejor rendimiento en todo el mundo. Villa fue, de todos sus compatriotas, el jugador con más pases clave dados durante el mes de septiembre. Y sin mucho más que agregar, publicó esa imagen en su historia en la mencionada red social. Picante…

El balance de Sebastián Villa contra River

Tanto en Boca como en Independiente Rivadavia, el colombiano enfrentó a River un total de 11 veces. Su saldo es positivo: ganó 4, empató 4 y perdió 3. Además, anotó 4 goles, dio dos asistencias y recibió 5 amarillas.

Cuándo se jugaría River vs. Independiente Rivadavia por las semis de la Copa Argentina

Con los cuatros equipos confirmados (Belgrano y Argentinos Juniors completan el cuadro), desde Copa Argentina y sus organizadores deberán confirmar la fecha exacta en la que el certamen seguirá su curso, tanto en lo que respecta a sedes como a fechas. De todas formas, según el calendario de AFA, la posibilidad es que se jueguen ambas llaves en la semana del 20 de octubre.