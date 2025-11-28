Es tendencia:
Atentos River, Racing y San Lorenzo: se confirmó la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

A través de un video, Alejandro Domínguez informó en qué ciudad se llevará a cabo la definición del certamen internacional.

Por Nahuel De Hoz

El trofeo de la Copa Sudamericana.
© GettyEl trofeo de la Copa Sudamericana.

Apenas pasaron un puñado de días desde la reciente consagración de Lanús ante Atlético Mineiro, que debió definirse en la tanda de penales con una gloriosa actuación de Nahuel Losada. Sin embargo, este viernes 28 de noviembre, la CONMEBOL confirmó dónde se jugará la próxima final de la Copa Sudamericana 2026 y el destino seleccionado sorprendió a todos en el ambiente.

Cabe recordar que hasta este momento, River, Racing, San Lorenzo, Riestra, Tigre y Barracas Central son los equipos argentinos que clasificaron a la Sudamericana 2026. Aunque todavía existe la posibilidad de que algunos de ellos salten a la Copa Libertadores, la realidad marca que por ahora dirán presente en el torneo de segundo orden. El que se podría sumar es Independiente.

Lo cierto es que la final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en Barranquilla. De esta manera, la reconocida ciudad de Colombia será la encargada de albergar el partido decisivo entre los dos mejores equipos de la competición, donde definirán el título en juego. ¿El recinto? El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, según añadió ESPN.

Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. (Getty Images)

Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. (Getty Images)

Al término de una reunión con todo el comité del ente regulador sudamericano, así lo informaron Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombiana de Fútbol) y Alejandro Char (alcalde de Barranquilla). Es así como la ciudad de clima agobiante, será la organizadora de un evento sumamente relevante en la región.

A través de un video durante el cierre del encuentro, Domínguez y Char tomaron la palabra frente a la cámara. “Se deliberó y, de forma unánime, hemos decidido darle el voto de confianza a Barranquilla para que sea sede de la final única de Sudamericana 2026″, sostuvo el dirigente deportivo. “Estamos seguros de que la elección ha sido correcta y que vamos a disfrutarla“, cerró el político.

Cabe recordar que si alguno de River, Racing, San Lorenzo, Riestra, Tigre o Barracas Central saca boleto a la Libertadores 2026 por lo ocurrido en la definición del Torneo Clausura 2025, el que ingresa a la Sudamericana es Independiente. Por ese motivo, el Rojo también debe tomar nota de esta nueva designación que determinó la Conmebol hace apenas algunos instantes.

DATOS CLAVE

  • La CONMEBOL confirmó este viernes 28 de noviembre que la final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en Barranquilla, Colombia.
  • El partido decisivo se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
  • La decisión de la sede de la final de la Sudamericana fue tomada de “forma unánime” por el comité de la CONMEBOL.
  • Equipos argentinos como River, Racing, San Lorenzo, Riestra, Tigre y Barracas Central están clasificados a la Sudamericana 2026.
