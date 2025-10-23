Es tendencia:
Dónde ver U de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Todos los detalles relacionados con el horario y con la transmisión del trascendental encuentro entre chilenos y argentinos.

Por Gabriel Casazza

© Marcos Brindicci/Getty Images.Lanús se prepara para un partido determinante.

Este jueves, en el marco de la primera semifinal de la presente edición de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile y Lanús se encuentran frente a frente con el objetivo en común de dar el primer paso hacia la instancia decisiva del mencionado certamen continental.

Cabe destacar que el combinado chileno acudió a esta etapa de la Copa Sudamericana tras haber desembarcado desde la Copa Libertadores. Luego, en las series de eliminación directa, dejó en el camino a Guaraní, Independiente y Alianza Lima respectivamente.

Por su parte, el Granate terminó primero en un grupo también compuesto por Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Posteriormente, despachó a Central Córdoba de Santiago del Estero en octavos de final y a Fluminense en cuartos de final.

Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

A qué hora se juega el partido y cómo verlo por TV

El puntapié inicial del partido entre Universidad de Chile y Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, será a las 19 horas de la República Argentina.

En cuanto a la televisación de este compromiso en cuestión, hay que destacar que el mismo podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+, ESPN y DSports.

