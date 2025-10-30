Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde hoy vs. U de Chile por la Copa Sudamericana

El jueves pasado, en el marco de la primera semifinal de la presente edición de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile y Lanús se encontraron frente a frente en el Estadio Nacional de Santiago. Así las cosas, terminó teniendo lugar un auténtico partidazo que terminó con un empate 2-2.
De esta manera, la serie quedó completamente abierta de cara a la resolución en el territorio argentino. Y, este jueves, desde las 19 horas de Buenos Aires, el Granate y el Bullanguero volverán a medir fuerzas con la misión en común de conseguir el pasaje rumbo a la gran final. Lo harán a través de Disney+.
Cabe recordar que, hace apenas un puñado de horas, Atlético Mineiro se transformó en el primer semifinalista del propio certamen continental. Tras empatar en Ecuador, el Galo se impuso por 3-1 en Belo Horizonte frente a Independiente del Valle.
Universidad de Chile y Lanús empataron en Santiago. (Foto: Getty)
Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde vs. Universidad de Chile
- Si Lanús gana frente a la Universidad de Chile por cualquier marcador, se clasificará automáticamente a la final de la Copa Sudamericana.
- Si Lanús empata ante la Universidad de Chile, la serie continuará igualada. Por ende, la historia deberá definirse por intermedio de los penales.
- Si Lanús pierde ante la Universidad de Chile, será el combinado visitante el que se transforme en finalista de la Copa Sudamericana.
