Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde hoy vs. U de Chile por la Copa Sudamericana

El jueves pasado, en el marco de la primera semifinal de la presente edición de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile y Lanús se encontraron frente a frente en el Estadio Nacional de Santiago. Así las cosas, terminó teniendo lugar un auténtico partidazo que terminó con un empate 2-2.

De esta manera, la serie quedó completamente abierta de cara a la resolución en el territorio argentino. Y, este jueves, desde las 19 horas de Buenos Aires, el Granate y el Bullanguero volverán a medir fuerzas con la misión en común de conseguir el pasaje rumbo a la gran final. Lo harán a través de Disney+.

Cabe recordar que, hace apenas un puñado de horas, Atlético Mineiro se transformó en el primer semifinalista del propio certamen continental. Tras empatar en Ecuador, el Galo se impuso por 3-1 en Belo Horizonte frente a Independiente del Valle.

Universidad de Chile y Lanús empataron en Santiago. (Foto: Getty)

Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde vs. Universidad de Chile

Si Lanús gana frente a la Universidad de Chile por cualquier marcador, se clasificará automáticamente a la final de la Copa Sudamericana.

por cualquier marcador, se clasificará automáticamente a la final de la Copa Sudamericana. Si Lanús empata ante la Universidad de Chile , la serie continuará igualada. Por ende, la historia deberá definirse por intermedio de los penales.

, la serie continuará igualada. Por ende, la historia deberá definirse por intermedio de los penales. Si Lanús pierde ante la Universidad de Chile, será el combinado visitante el que se transforme en finalista de la Copa Sudamericana.

DATOS CLAVE

Universidad de Chile y Lanús empataron 2-2 en la semifinal de ida de Copa Sudamericana.

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile será este jueves a las 19 horas de Buenos Aires.

Atlético Mineiro se convirtió en el primer finalista al vencer a Independiente del Valle 3-1 en Belo Horizonte.

