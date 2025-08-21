Es tendencia:
Copa Sudamericana

El comunicado de los jugadores de U de Chile que expuso su capitán Charles Aránguiz tras la violencia en Avellaneda: “No somos ajenos”

La posición de los jugadores del equipo chileno en relación a los episodios violentos que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América.

Por Juan Ignacio Portiglia

El comunicado de los jugadores de U de Chile que expuso Aránguiz tras la violencia en Avellaneda: "No somos ajenos"
© Getty ImagesEl comunicado de los jugadores de U de Chile que expuso Aránguiz tras la violencia en Avellaneda: "No somos ajenos"

Más de una vez la transmisión se quedó con el gesto de preocupación de Charles Aránguiz, capitán de la Universidad de Chile, mirando hacia la tribuna en que los hinchas de su equipo iniciaron una serie de acciones violentas que terminaron en una respuesta brutal por parte de la barra de Independiente, liberada para acceder hasta allí, ante la pasividad del operativo de seguridad montado en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

Tras esos incidentes, CONMEBOL tomó la determinación de dar por cancelado el partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana, que se encontraba igualado 1-1 al final de la primera mitad, lo que le estaba dando la clasificación al equipo chileno que se impuso 1-0 en la ida.

Ya cuando la delegación de la U había abandonado el hotel de su concentración en Buenos Aires, el propio Aránguiz se expresó en nombre del plantel con un comunicado que compartió en sus redes sociales oficiales, poniendo de manifiesto que lo deportivo quedará en un segundo plano sea cuál sea la determinación que se tome respecto a ambos clubes.

“Como plantel de Universidad de Chile expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente. Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No somos ajenos a este dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”, escribió el capitán del equipo chileno en una historia que compartió en Instagram.

Más jugadores de la U que se expresaron

El argentino Rodrigo Contreras fue otro de los futbolistas de Universidad de Chile en expresarse, accediendo a dialogar con Radio Cooperativa. “Estamos muy shockeados, y la verdad no pensamos en si jugaremos el fin de semana. Pensamos en la gente”, dijo.

También Lucas Assadi, delantero de 21 años, exteriorizó sus sensaciones tras un episodio que nunca antes en su carrera le había tocado presenciar: “Solo queda darle ánimo a la gente que la pasó mal ayer y darle fuerzas a las familias que la deben estar pasando mal en Chile”, expresó.

Felipe Loyola, el único jugador de Independiente que rompió el silencio

Entre los jugadores de Independiente, solo el chileno Felipe Loyola se manifestó hasta el momento respecto a los episodios violentos que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América, en el partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

“Qué lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba. Una pena gigante. Todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol. El deporte no es violencia”, manifestó a través de una historia de Instagram.

Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde

