Jornada negra para el fútbol sudamericano. El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente al duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, quedó cancelado producto de los graves incidentes que protagonizaron los hinchas de ambos equipos. Todo comenzó cuando la parcialidad del conjunto chileno comenzó a agredir desde la tribuna alta a la baja, pero la situación empeoró cuando la barra del Rojo ingresó a la tribuna visitante y se vieron imágenes horribles. Quien se manifestó al respecto fue Michael Clark, el presidente de Azul Azul, propietario de la U de Chile.

¿Qué dijo Michael Clark?

El máximo mandatario de Azul Azul se mostró consternado por lo sucedido y pocos minutos después de los incidentes afirmó: “Lo que pasó hoy es una tragedia. Estábamos intentando recabar información, pero no la hay, no sabemos si hay muertos. Estamos en contacto con el Gobierno, al que le damos las gracias, no hay mucha información”.

Además, agregó: “Ahora estamos preocupados de nuestros hinchas y luego averiguaremos cómo pasó todo. Hoy no sabemos si hay hinchas muy heridos o muertos y quiero averiguar eso y luego veremos lo que pasó. No es el minuto de hablar de eso. Nosotros no somos los organizadores y no es el foco en este momento. Estamos en contacto con el Gobierno y estamos enfocados en averiguar cómo está nuestra gente”.

“Creo que hubo riesgo para los jugadores y para el cuerpo técnico, para los funcionarios, para nosotros. No soy experto, pero poner a la barra visitante sobre gente de Independiente sin rejas o protección, fue un error. No se podía jugar, porque nuestros jugadores no sabían lo que había pasado con sus familiares y amigos. Lo que hoy pasó fue una tragedia y el fútbol pasa a un segundo plano”, completó Michael Clark.

Alejandro Domínguez y Michael Clark.

Néstor Grindetti y una polémica declaración

El presidente de Independiente dialogó con TyC Sports y dijo: “Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, que no ha tenido nada que ver. El comienzo y la continuidad del problema fue con los simpatizantes de la Universidad de Chile. Corresponde claramente una sanción al club chileno”.

Además, agregó: “Lo que pasó fue lamentable. Terminó todo en una cosa lamentable. El comportamiento de los hinchas de la U es lamentable. Nos destrozaron los baños para tirar los restos. El partido no daba para ese tipo de violencia. No estamos acostumbrados a estos comportamientos, porque nuestros hinchas tienen un comportamiento ejemplar. Nosotros iremos a defender nuestra posición en todas las instancias correspondientes. Por todo lo que vió todo el mundo, si todos se ponen una mano en el corazón, los responsables son los simpatizantes de la Universidad de Chile. Estamos esperando un comunicado de la Conmebol”.

El comunicado inicial de la Conmebol

La casa madre del fútbol sudamericano informó: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

Hinchas de la U de Chile agredieron a los del Rojo desde la tribuna alta.

“Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”, agregó.

Así comunicaron Independiente y la U de Chile la cancelación del partido en sus redes

Independiente utilizó sus redes sociales oficiales para comunicar la decisión de la Conmebol: “El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes”. Anteriormente, había posteado: “El encuentro se encuentra provisoriamente suspendido por desmanes en la tribuna de la Universidad de Chile. A la espera de una resolución, los equipos se retiraron a los vestuarios”.

Por su parte, el elenco chileno publicó: “La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente. Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América. Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos”.

