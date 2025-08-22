Independiente no podrá jugar en su cancha ante Platense: los detalles de la clausura

Los episodios de violencia que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana también generaron consecuencias en el ámbito doméstico para Independiente, que no podrá jugar en su cancha el duelo del próximo domingo ante Platense por la sexta fecha del Clausura 2025 de la Copa de la Liga.

Quien confirmó esta decisión, que en el club todavía no han dado por notificada, fue Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. “Tiene el estadio suspendido. El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias”, comenzó diciendo en una entrevista concedida a Radio 10.

“Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales. Hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso“, agregó apuntando también a la responsabilidad del ente rector del fútbol sudamericano.

Con respecto al partido ante Platense que estaba programado para disputarse este domingo desde las 20.30 en el Estadio Libertadores de América, las opciones para Independiente pasan por cambiar la localía y jugar en otra cancha o buscar postergar el encuentro.

Javier Alonso también hizo referencia a los trabajos que se están haciendo para identificar a los barras que participaron de las distintas agresiones en la tribuna que ocupaban los hinchas de Universidad de Chile y que los responsables serán acusados de “intento de homicidio”.

A esperas de la sanción de CONMEBOL

Más allá que CONMEBOL ya expresó su repudio a los episodios violentos que se desarrollaron la noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América y anunció que actuará con firmeza para castigar los mismos, todavía no hubo una resolución al respecto y se espera que tampoco la haya a la brevedad.

Esto se debe a que todavía restan cumplimentarse algunos pasos de protocolo e investigación antes de que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, integrada por el paraguayo Eduardo Gross Brown, la venezolana Amarilis Belisario, el brasileño Lucas Ribeiro, el chileno Cristóbal Valdés y el argentino Jorge Ignacio Moreno, tome la decisión definitiva.

En primer lugar se debe abrir el expediente, para luego escuchar a ambas instituciones en su descargo y a partir de ahí sí proceder al análisis de todas las pruebas antes de la determinación final que podría llegar en un plazo de hasta 15 días.

