Hazaña de Lanús en Brasil: se lo empató a Fluminense y está entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana

En el Estadio Maracaná, Lanús igualó este martes por 1-1 ante Fluminense por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Con el 2-1 en el resultado global, el combinado bonaerense se metió en las semifinales del torneo, dónde ya espera rival.

En el partido de ida, en La Fortaleza, el combinado dirigido por Mauricio Pellegrino había conseguido una ventaja crucial a la que se aferró en Río de Janeiro. Marcelino Moreno, sobre el final del trámite, estampó el 1-0 que ilusionó a todos los hinchas del Granate.

Este martes, ante un caliente Maracaná, el duelo comenzó cuesta arriba para el equipo argentino. Es que Agustín Canobbio ensayó con éxito una chilena a los 20 minutos para volver a empatar la serie y complicar los planes del elenco visitante. Para colmo, graves incidentes entre los hinchas de Lanús y la policía brasileña demoraron el arranque del complemento.

En la reanudación, Flu manejó los hilos del trámite, pero el Granate fue más efectivo. En un buen contragolpe, Dylan Aquino completó una pared con Moreno y la mandó al fondo de la red para desatar el grito desaforado de toda la delegación de Lanús.

En el tramo final del encuentro, los de Pellegrino desperdiciaron buenas chances para liquidarlo, mientras que los locales también fallaron jugadas claras del otro lado del campo. Así, Lanús aguantó la diferencia mínima en el global y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

El posible rival de Lanús en semifinales de la Copa Sudamericana

Tras la hazaña ante Fluminense en Río de Janeiro, los de Mauricio Pellegrino esperan por el ganador entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Luego de un empate sin goles en Perú, los equipos definirán la serie este jueves en casa del club que dejó en el camino a Independiente por decisión de CONMEBOL.

