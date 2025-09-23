Es tendencia:
Serios incidentes entre hinchas de Lanús y la policía brasileña en el partido vs. Fluminense por la Copa Sudamericana

El encuentro por los cuartos de final está demorado en el entretiempo por los violentos episodios en la tribuna visitante.

Incidentes en Fluminense vs. Lanús.
Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Fluminense recibió este martes a Lanús en el Estadio Maracaná. El Granate se aferraba a la diferencia mínima que consiguió en Buenos Aires, contexto que calentó aún más el trámite de esta noche.

En 20 minutos de la primera parte, el combinado carioca igualó la seria con una excelente definición de Agustín Canobbio. El uruguayo recibió en el área y remató de tijera para darle destino de red a la pelota. Flu estuvo para más, pero el entretiempo le permitió a Lanús la oportunidad de acomodarse.

Sin embargo, fue en el descanso dónde el espectáculo se complicó. Graves incidentes entre la policía brasileña y los hinchas visitantes demoraron el arranque del complemento. En ese momento, comenzaron a circular fuertes videos en las redes sociales.

Como suele suceder en las visitas de los hinchas argentinos a Brasil, la policía local repartió palazos incluso a la gente que intentaba ver el espectáculo o escaparse del revuelo.

Por otro lado, según indican medios brasileños, la intervención policial inició por problemas entre la parcialidad de Lanús. Señalaron que un grupo de hinchas ingresó a la zona de venta de alimentos y bebidas para intentar robar, lo que habría hecho escalar la reacción de las autoridades.

Afortunadamente, la situación pudo ser controlada en el mítico estadio que albergó el Mundial de 1950 y, tras un entretiempo de 36 minutos, el partido de vuelta se reanudó para la definición del primer semifinalista del certamen.

