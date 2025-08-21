La denuncia de la barra de U. de Chile tras los graves incidentes en Avellaneda: “La policía argentina nos vendió”

Lo que debía ser la definición de una llave de la Copa Sudamericana derivó este miércoles en una batalla campal en el Estadio Libertadores de América. En el arranque del complemento, CONMEBOL canceló encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los gravísimos incidentes en la tribuna visitante.

La parcialidad chilena abrió la tarde con actos de vandalismo y agresiones a los hinchas rivales al arrojar objetos contundentes desde la bandeja superior. Luego, la violencia escaló cuando una parte de la barra del Rojo accedió a ese sector y, ante la falta de presencia policial, ejecutaron una salvaje golpiza sobre los visitantes.

Como saldo, alrededor de 100 hinchas de U de Chile fueron detenidos, mientras que 11 sufrieron heridas, con dos de ellos aún en terapia intensiva en grave estado. En ese contexto, CONMEBOL analiza por estas horas las sanciones a los clubes y las autoridades del club trasandino supervisan la situación de sus hinchas aún en Argentina.

Esta tarde, Los de Abajo, la barra de U de Chile, lanzó un comunicado en las redes sociales en la que repudiaron la reacción de los locales, apuntaron contra la policía y convocaron a todos los hinchas a una manifestación este jueves en el consultado de Argentina en Santiago de Chile.

El comunicado completo de la barra de Universidad de Chile

“¡Camaradas! Lo ocurrido ayer en Argentina fue un ataque cobarde. La policía dejó libre el resguardo entre las dos hinchadas, lo que permitió que los simios de Independiente ingresaran con palos y fierros al estadio, bajo la cobertura de las fuerzas de seguridad argentinas.

Como organización, nos plantamos y dimos la cara, lo que permitió que gran parte de la hinchada y las familias bullangueras pudieran salir. Sin embargo, la policía argentina nos vendió y facilitó el caos que todos tuvimos que enfrentar.

Hoy estamos asistiendo a nuestros camaradas heridos y a quienes permanecen encarcelados. Lo primero es apoyarlos y no dejarlos solos. A los que fueron liberados, la policía les robó todas sus pertenencias. Hasta ahora no hay hinchas fallecidos.

Por ello, citamos a todos y todas este jueves 21 a las 17:00 horas en el consulado de Argentina (Vicuña Mackenna 41) ¡Esto no quedará así! Juntos siempre somos más. Repudio total a la pésima organización y evidente confabulación de CAI, su barra, la Conmebol y las autoridades locales.

Exigimos garantías humanitarias y de seguridad, y la coordinación entre Estados para asegurar los derechos humanos de todas y todos, resguardando la integridad física y los debidos procesos judiciales. Llamamos a la hinchada a organizar la ayuda económica y logística para colaborar con todos nuestros camaradas.

No queremos desmanes, necesitamos meter presión para que liberen a nuestros hermanos en prisión y presten la ayuda necesaria a todos los heridos.

