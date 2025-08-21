Independiente vs. U de Chile: antecedentes que forzaron la eliminación de dos equipos

La serie de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana que protagonizaron Independiente y Universidad de Chile puede provocar una determinación por parte de Conmebol sin precedentes en la historia de los torneos internacionales en la región, producto del grave altercado que se produjo en el Estadio Libertadores de América.

Resulta que parte de los hinchas de ambas parcialidades se enfrentaron tanto afuera como adentro del recinto, razón por la que el partido fue suspendido -y posteriormente cancelado- a los 3 minutos del segundo tiempo cuando el marcador iba 1 a 1 (resultado que favorecía al elenco chileno, puesto que la ida la ganó 1 a 0).

Ahora, los Órganos Judiciales de la CONMEBOL deben llegar a una resolución para comunicarla cuanto antes, en función del desarrollo de la competencia. Y en ese sentido, por estas horas no se descarta la posibilidad de que tanto Independiente como Universidad de Chile sean apartados de la Copa Sudamericana 2025.

Al respecto, se encuentran dos antecedentes en el fútbol mundial, ambos por la Copa de Grecia. Uno fue en la final de la edición 1961/1962, en la cual Olympiacos y Panathinaikos fueron sancionados luego de que los hinchas de ambos bandos provocaran varias interrupciones durante el juego, por percibir un presunto arreglo para empatar por parte de los futbolista y jugar un duelo desempate que le aportaría mayores fondos económicos a ambos clubes.

Y el otro caso se dio al año siguiente, en la que el AEK Atenas fue campeón sin jugar la Final, debido a que Panathinaikos y el Olympiacos fueran expulsados de la competición tras el abandono de su semifinal en el minuto 115 a causa de los disturbios que desataron sus hinchas, que también desconfiaron de sus jugadores por un supuesto acuerdo para ir a un tercer partido.

El comunicado de Conmebol con el que informó la cancelación de Independiente vs. U de Chile

Ahora resta esperar la decisión de Conmebol, la cual sería informada a la brevedad. Al respecto, en un comunicado emitido a pocas horas de la suspensión del juego entre Independiente y U de Chile advirtió: ”Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”.

