Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

Independiente y Universidad de Chile presentaron, este viernes, sus respectivos descargos respecto a la barbarie sucedida en el Estadio Libertadores de América el pasado miércoles por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol recibió las versiones de ambos clubes para definir las responsabilidades y las consecuencias de cada uno de ellos. Además, deberá resolver lo que sucederá con la continuidad de la Copa, ya que uno de los dos equipos tendrá que ser el clasificado a cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima.

En este sentido, mientras el ente sudamericano realiza las investigaciones pertinentes del caso, se dieron a conocer las acusaciones por las que se seguirá el caso en Conmebol, según los determinados reglamentos de la casa madre con sede en Luque. Estos incluyen el Reglamento Disciplinario, el Código Disciplinario, el Reglamento de Seguridad y el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2025.

En los mismos, según las imputaciones hacia Independiente y a U de Chile, ambos estarán expuestos a múltiples sanciones por violar diversos artículos de todos estos códigos. A continuación, todos los detalles legales.

La imputación de Conmebol a Independiente

Se imputa al CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE las supuestas infracciones a los siguientes artículos:

Artículos 8.1, 8.2, 12.1 literales a), b) y d), 12.2 literales a), b), f), i), j), y 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

Artículos 19 literal q) y 22 literales a) y g) del Reglamento de Seguridad de la CONMEBOL 2025.

Artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

¿Qué dice cada artículo?

ARTÍCULO 8. SANCIONES Y ORDENES. DEFINICIONES

Los órganos judiciales imponen sanciones y emiten órdenes. Las sanciones son las penas que este Código establece para los infractores

ARTÍCULO 12. PRINCIPIOS DE CONDUCTA

Las Asociaciones Miembro, los clubes y sus jugadores, los oficiales, los oficiales de partido y demás miembros deberán actuar en todo momento con respeto y estricta observancia a los principios de lealtad, integridad y deportividad.

Constituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones sancionables a los referidos principios:

a) Participar o cometer una tentativa de participación en sobornos activos o pasivos y/o en prácticas de corrupción.

b) Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole.

f) Comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento.

i) No acatar las instrucciones del organizador del torneo.

j) No comparecer a un partido o hacerlo más tarde de la hora prevista para su inicio o reanudación.

ARTÍCULO 15. AMONESTACIÓN, EXPULSIÓN Y ACUMULACIÓN DE AMONESTACIONES

2. Dos amonestaciones en un mismo partido determinan la expulsión (tarjeta roja

“indirecta”) y la suspensión automática para el siguiente partido. Se cancelarán las dos amonestaciones que fueron motivo de la tarjeta roja de expulsión.

Artículo 19 del reglamento de seguridad – Funciones OSAM u OSCL Local

Q. Solicitar y coordinar con la policía anfitriona o seguridad privada un servicio de custodia y control del exterior de los hoteles de concentración de las delegaciones deportivas visitantes durante el tiempo de estadía en la ciudad anfitriona, evitando de esta forma la presencia de personas que alteren el descanso y bienestar de los jugadores con el accionar de pirotecnia,

arengas, murgas, silbatos (pitos), instrumentos musicales y similares. La disposición también aplicará para los hoteles de las delegaciones deportivas locales.

Articulo 22 del reglamento de seguridad – Objetos prohibidos

A) Armas blancas

G) Bombas de estruendo

5.1.11 Interrupción, suspensión, abandono y cancelación del partido

El Delegado de Partido liderará todo el equipo trabajando con el objetivo prioritario de que todos los partidos de la CONMEBOL se desarrollen dentro de los límites de seguridad y normalidad, desde la apertura de portones hasta el término del partido y el posterior cierre del estadio.

La interrupción, suspensión y abandono del campo de juego o cancelación del partido son el último recurso posible, y únicamente se podrán dar cuando hay una amenaza clara e inminente a la seguridad de los jugadores, oficiales y/o público. Con este objetivo, se deberán tomar en cuenta las orientaciones de la CONMEBOL que se deberán desarrollar durante la gestión de crisis, como ser situaciones de retraso, interrupción o abandono del partido. Todos los encargados de tomar decisiones deben estar involucrados en el proceso.

El Árbitro debe interrumpir el partido si el campo de juego no está en condiciones mínimas o si otras cuestiones no están de acuerdo con las Reglas de Juego. El Delegado de Partido debe evaluar la situación identificada y consultar el grupo de gestión de crisis para definir si es un caso de:

-Interrupción: cuando el Delegado y los involucrados en el grupo de gestión de crisis creen que en un corto espacio de tiempo (normalmente hasta 45 minutos) la situación puede ser controlada y el partido puede ser reanudado y concluido.

-Suspensión: cuando el Delegado y los involucrados en el grupo de gestión de crisis creen que no será posible en un corto espacio de tiempo controlar la situación para empezar o reanudar el partido de forma que sea concluido con seguridad.

-Abandono: cuando un equipo no se presenta para un partido (excepto en casos de fuerza mayor) o se niega a seguir jugando o se retira del campo antes del final del partido.

Durante la Reunión de Coordinación de Partido, el Delegado de la CONMEBOL acordará con todos los participantes, quién deberá componer el grupo de gestión de crisis. El Delegado de Partido debe recopilar el nombre de todos los involucrados, localización durante el partido y teléfono móvil para convocar a la reunión de emergencia de gestión de crisis.

La imputación de Conmebol a U de Chile

Se imputa al CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE las supuestas infracciones a los siguientes artículos:

Artículos 8.1, 12.2 literales b), c), i) , j) y 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

Artículo 5.1.11 del Manual de clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025

¿Qué dice cada artículo?

ARTÍCULO 12. PRINCIPIOS DE CONDUCTA

Las Asociaciones Miembro, los clubes y sus jugadores, los oficiales, los oficiales de partido y demás miembros deberán actuar en todo momento con respeto y estricta observancia a los principios de lealtad, integridad y deportividad.

Constituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones sancionables a los referidos principios:

b) Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole.

c) Violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado.

i) No acatar las instrucciones del organizador del torneo.

j) No comparecer a un partido o hacerlo más tarde de la hora prevista para su inicio o reanudación

ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DE UN PARTIDO POR RESPONSABILIDAD O NEGLIGENCIA DE UNO DE LOS EQUIPOS

En caso de que un jugador participe efectivamente en un partido oficial (jugar en el terreno de juego) en un partido oficial para el cual no es elegible (alineación indebida), se podrá sancionar a su equipo con la determinación del resultado por responsabilidad o negligencia y una multa de USD. 5.000 como mínimo. Dicho jugador también podrá ser sancionado si así lo considera la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL. Cuando un equipo sea sancionado con la determinación del resultado de un partido por responsabilidad o negligencia, se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del equipo adversario en fútbol once, 5-0 en futsal y 10-0 en fútbol playa. En caso de que el equipo adversario hubiera logrado una diferencia de goles más favorable al final del partido, se mantendrá el resultado obtenido en el campo. Cuando los partidos se disputen de acuerdo con el sistema de copa (eliminatorias), los goles en campo contrario concedidos en aplicación del apartado 2 de este artículo no contarán doble. En el caso de alineación indebida de un jugador se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo únicamente si el equipo contrario interpone una reclamación oficial en el plazo de veinticuatro (24) horas una vez finalizado el encuentro, dicho plazo es improrrogable. El reclamo deberá contener las formalidades exigidas en el Artículo 60.2 y deberá ser remitido exclusivamente al correo electrónicounidad.disciplinaria@conmebol.com En casos excepcionales, los órganos judiciales velando por la integridad de la competición y el principio pro competitione podrán imponer otras sanciones a la Asociación Miembro o club que no sea la derrota por responsabilidad o negligencia. No se anularán las amonestaciones impuestas en un partido en el que posteriormente se declare la derrota de un equipo por responsabilidad o negligencia.

