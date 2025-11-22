Es tendencia:
Nahuel Losada atajó 3 penales y se convirtió en el héroe de Lanús campeón de la Copa Sudamericana 2025

El arquero se lució en la tanda de penales y le dio el tercer título internacional al Granate.

Por Nahuel De Hoz

En una jornada híper apasionante en el Estadio Defensores del Chaco, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025. Después de igualar sin goles en el tiempo regular y alargue, la final se extendió a la tanda de penales y Nahuel Losada se convirtió en el héroe al atajar 3 penales contra Atlético Mineiro, para desatar un verdadero delirio en Asunción y en Zona Sur.

En un encuentro súper electrizante, con situaciones claras para ambos equipos pero un tanto más a favor del conjunto brasileño, el arquero del Granate apareció una y otra vez para mantener la valla invicta. No conforme con contener varios mano a mano, se guardó su mejor desempeño para la infartante definición que valió un título internacional para el elenco del conurbano bonaerense.

Lo cierto es que Losada contuvo 3 penales en la definición por penales. Esta notable actuación del guardameta valió la conquista de la Copa Sudamericana 2025 y permitió los interminables festejos de los hinchas y sus propios compañeros. Como no podía ser de otra manera, todos fueron a buscar a Nahuel por ser el gran héroe de esta inmensa consagración del Granate.

Al guardameta le patearon 7 penales, atajó 3 y estuvo muy cerca de quedarse con otros 2. En la tarde-noche de Asunción, se encargó de dejar en claro que iba a vestirse de villano de Atlético Mineiro y de inmortalizar su estadía en Lanús, quedando en la historia grande de la institución porque será recordado para siempre por ser el responsable directo de ganar un nuevo trofeo.

En definitiva, Losada le atajó los penales a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo. En ese orden, en el primer, cuarto y séptimo turno, el arquero sacó a lucir su mejor versión debajo de los tres palos para llevarse la Copa Sudamericana a Buenos Aires. De esta manera, el Granate se consagró campeón internacional por tercera vez en su historia y la segunda ocasión de esta competición.

Publicidad

Los otros penales atajados por Nahuel Losada

DATOS CLAVE

  • Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer a Atlético Mineiro en la tanda de penales (tras empatar sin goles).
  • El protagonista Nahuel Losada se convirtió en el héroe del título al atajar 3 penales en la definición, incluyendo los remates de Hulk y Vitor Hugo.
  • El triunfo significó la tercera conquista internacional en la historia de Lanús y la segunda en la Copa Sudamericana.
