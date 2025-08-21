¿Pueden quedar eliminados Independiente y U de Chile al mismo tiempo? Qué dice el reglamento

Luego del 1 a 0 en la ida a favor de la U de Chile en la ida en tierras andinas, la serie ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana debía definirse en Avellaneda. Sin embargo, el duelo y la serie en sí fue cancelada con casi un tiempo entero por disputarse debido a un escándalo y unos incidentes de una magnitud pocas veces vista en el fútbol sudamericano.

Corridas, golpes de puño y de proyectiles varios y heridos de parte de la facción chilena, quienes debieron abandonar el Libertadores de América en una zona liberada, no sin antes haber destrozado las instalaciones del estadio y arrojarle de todo a la parcialidad local.

Producto de semejante escándalo, Conmebol ordenó la cancelación del partido y no se volverá a reanudar. Ahora, en términos burocráticos y futbolísticos, el ente máximo del fútbol sudamericano deberá solucionar la forma en la que la Copa Sudamericana siga su curso con una resolución sobre este partido.

Lógicamente, tanto Independiente como U de Chile se atendrán a sanciones de parte de Conmebol, que pueden ir desde cuestiones económicas hasta la descalificación. A continuación, lo que dice el reglamento para estos casos.

¿Qué sanciones podrían recibir Independiente y la U de Chile?

El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

Cabe destacar que, al ser cancelado y no suspendido el partido, no se reanudará, por lo que lo más probable es que ambos equipos queden eliminados de la competición, aunque esto todavía no es oficial.

El comunicado inicial de la Conmebol

La casa madre del fútbol sudamericano informó: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

“Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”, agregó.