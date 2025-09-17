Una banda argentina suspendió su gira por Chile tras las amenazas recibidas por los incidentes en cancha de Independiente

El miércoles 20 de agosto quedará grabado en las páginas oscuras de la historia del fútbol sudamericano, donde las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron una barbarie con los enfrentamientos durante la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tanto en el entretiempo como en el inicio del complemento, la barra-brava del Bulla arrojó proyectiles y pirotecnia a la parcialidad del Rojo, hasta que respondieron los violentos del club de Avellaneda. Allí todo se desmadró, desde la Conmebol cancelaron el encuentro y los directivos de ambas instituciones debieron enfrentar a la justicia deportiva para que se tomara una determinación.

A raíz de esta situación comenzaron a darse diversas amenazas por parte de los trasandinos hacia los argentinos, simplemente por una cuestión de nacionalidad. Tanto a los turistas, como a los vecinos de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, entre otras provincias fronterizas, los amedrentaron. Pero la violencia también pasó a la música, por lo que la banda Seattle Supersonics debió suspender su gira por las tierras chilenas.

La banda formada en 2010, en Buenos Aires, y que realiza un tributo a Nirvana, grupo disuelto en 1994 tras el suicidio de su cantante Kurt Cobain, tenía prevista una gira por Quilpué, en Talcahuano y también en Santiago. No iban a dicho país desde 2018, y en sus redes sociales habían anunciado las presentaciones con muchísimo fervor, ya que deseaban reencontrarse con los fanáticos para celebrar los 15 años arriba de las tablas poniéndole alma y cuerpo a las canciones que llevaron al estrellato al trío de Aberdeen.

A pesar de que son futboleros, ninguno es hincha de Independiente: el amor por los colores se lo reparten Racing, River y Vélez, aunque ellos no hacen referencia alguna al deporte en las redes sociales ni en los shows. Pero por los diferentes comentarios violentos que recibieron, decidieron postergar sus presentaciones del otro lado de la Cordillera de los Andes y seguirán tocando en su tierra.

En diálogo con Clarín, el baterista que cumple el rol de Dave Grohl, y también productor de la banda, reveló sus sensaciones al respecto: “Estaba dando vuelta nuestra publicidad en medios de Chile. Se ve que era atacar al que se cruce y nosotros nos cruzamos”, opinó Esteban Molina.

“Nos llegaron algunos mensajes de hate. Bloqueamos y a otra cosa. Lo desestimamos. Fueron mensajes de cuentas anónimas, fantasmas, sin seguidores. Pero en paralelo, a la producción de allá, les llegaron cosas fuertes“, explica el dueño de los parches. Pero todo se magnificó: “Es que a los productores del show les empezaron a llegar amenazas por traer a la banda argentina. Incluso uno de ellos recibió fotos de su auto particular y los nombres de sus familiares. Después de ese doxxeo es que se asustó”, resaltó.

Durante la misma entrevista, Molina relata que los productores chilenos que estaban organizando los recitales plantearon la situación ante la policía, pero la respuesta que recibieron los dejó repletos de dudas: “No podemos darles garantías, los eventos con argentinos hoy son delicados y tienen más riesgos que otros”, fue la respuesta que recibieron.

“Ahí se tornó todo más serio. Cuando me cuenta de los mensajes que recibieron ellos, recién ahí nosotros les mencionamos los que recibimos. Nosotros lo desestimamos dentro del anonimato de Internet. Pensamos que era un pibito hincha de la U de Chile que se la agarró con la primera publicidad que vio”, agregó el baterista y productor. A lo que agregó: “Entre eso y el miedo del muchacho se terminó cancelando. Todo por ser argentinos. Lo anunciamos así en redes porque no hay otro motivo. No hemos tenido ningún otro tipo de problema. Todo a partir de ese partido”, lamentó.

Las próximas presentaciones de Seattle Supersonics serán en San Luis, el sábado 4 de octubre, para luego emigrar hacia Brasil porque entre el 24 de octubre y el 8 de noviembre brindarán 9 recitales pasando por las ciudades de Santo André, Brasilia, Goiânia, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Poços de Caldas, Divinopolis y Belo Horizonte, donde cerrarán la gira en dicho país.

