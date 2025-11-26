Alejandro Domínguez explicó por qué la final de la Copa Libertadores nunca más será ida y vuelta

Tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana fueron cambiando su formato a lo largo de los años. Las modificaciones más significativas fueron hacerlas anuales en lugar de semestrales y que las finales dejaran de ser ida y vuelta para jugarse a partido único en una cancha neutral. Más allá de que muchos hinchas se pronunciaron en contra de esta decisión, Alejandro Domínguez explicó por qué seguirá siendo de esta manera.

“Debo admitir que las finales de ida y vuelta marcaron la historia de ambos campeonatos“, reconoció el presidente de Conmebol en un video subido a la cuenta oficial de la Confederación a TikTok. Luego, expuso sus argumentos para sostener la final única.

“Lo que sí vimos y hemos estudiado es que, en los últimos 10 años en que se había jugado de esa manera, en 7 oportunidades fue campeón el equipo que hizo de local en el segundo partido“, argumentó la principal autoridad del fútbol sudamericano.

Y continuó: “Nos pareció que era más justo que todo se definiera en un solo partido. Son 90 minutos; si no se logra definir en 90 minutos, se adicionan 30 minutos y, si aun así no se define, se va a penales. Pero en un partido único es todo o nada: no hay segundas oportunidades”.

Para cerrar, sentenció: “No solamente el espectáculo es más seguro, sino que también le damos exactamente la misma oportunidad a ambos clubes“. De esta manera, todo parece indicar que todo seguirá de la misma manera.

¿Es cierto lo que dijo Domínguez sobre las finales ida y vuelta?

Más allá de las diversas opiniones sobre la final única, la afirmación de Alejandro Domínguez es correcta. Entre 2008 y 2017, se jugaron diez finales ida y vuelta y siete terminaron con festejo para el que definió de local. Cabe recordar que la edición 2018 fue la última con ese formato, pero los incidentes en el Monumental llevaron la revancha del River vs. Boca al Estadio Santiago Bernabéu con las dos hinchadas.

De las últimas 10 ediciones, los únicos que festejaron fuera de casa fueron Liga de Quito (2008), Estudiantes (2009) y Gremio (2017). En el medio, hubo siete campeones de América consecutivos que se consagraron definiendo la serie en su cancha.

Últimas 11 finales de Libertadores en formato ida y vuelta

2008 : Liga de Quito 4 – Fluminense 2 | Fluminense 3 (1) – Liga de Quito 1 (3)

: Liga de Quito 4 – Fluminense 2 | Fluminense 3 (1) – 2009 : Estudiantes 2 – Cruzeiro 1 | Cruzeiro 0 – Estudiantes 0

: Estudiantes 2 – Cruzeiro 1 | Cruzeiro 0 – 2010 : Chivas 1 – Internacional 2 | Internacional 3 – Chivas 2

: Chivas 1 – Internacional 2 | – Chivas 2 2011 : Peñarol 0 – Santos 0 | Santos 2 – Peñarol 1

: Peñarol 0 – Santos 0 | Santos 2 – Peñarol 1 2012 : Boca 1 – Corinthians 1 | Corinthians 2 – Boca 0

: Boca 1 – Corinthians 1 | Corinthians 2 – Boca 0 2013 : Olimpia 2 – Atlético Mineiro 0 | Atlético Mineiro 2 (4) – Olimpia 0 (3)

: Olimpia 2 – Atlético Mineiro 0 | – Olimpia 0 (3) 2014 : Nacional 1 – San Lorenzo | San Lorenzo 1 – Nacional 0

: Nacional 1 – San Lorenzo | – Nacional 0 2015 : Tigres 0 – River 0 | River 3 – Tigres 0

: Tigres 0 – River 0 | – Tigres 0 2016 : Independiente del Valle 1 – Atlético Nacional 1 | Atlético Nacional 1 – Independiente del Valle 0

: Independiente del Valle 1 – Atlético Nacional 1 | – Independiente del Valle 0 2017 : Gremio 1 – Lanús 0 | Lanús 1 – Gremio 2

: Gremio 1 – Lanús 0 | Lanús 1 – 2018: Boca 2 – River 2 | River 3 – Boca 1 (la vuelta no fue en el Monumental, sino en Madrid con las dos hinchadas)

