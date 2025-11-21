Hace 5 años jugaba en la Serie D de Brasil, logró una histórica clasificación a la Libertadores y ahora se ilusiona con enfrentar a Boca: “Paralizará la ciudad”

Mirassol, equipo del estado de Sao Paulo que en febrero de 2021 celebraba como hazaña el hecho de coronarse campeón de la Serie D, logró en el transcurso de menos de cinco años no solo llegar a la máxima categoría del fútbol de Brasil sino además asegurar la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo, cuanto menos en los playoffs previos a la fase de grupos.

El miércoles había empatado 1-1 con Santos, en un partido en el que Neymar marcó el gol del Peixe, y llegó a los 60 puntos para ubicarse en la cuarta posición del Brasileirao, a cuatro fechas del final. Este jueves, la derrota 3-1 de Sao Paulo ante Corinthians le garantizó que cuanto menos finalizará en la séptima posición, lo que de todos modos le permitirá jugar las eliminatorias rumbo a la fase de grupos del certamen continental producto de la ampliación de cupo que garantizó Brasil por el hecho de que Flamengo y Palmeiras vayan a disputar la final de la presente edición.

Con chances concretas de acceder directamente a la fase de grupos, en Mirassol viven un presente soñado y ya se ilusionan con todo lo que traerá aparejado no solo para el club sino también para la ciudad de su mismo nombre, con poco menos de 70 mil habitantes, jugar la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

Tal es así que tras el empate ante Santos, su goleador Reinaldo se refirió a lo que significaría recibir en el Estadio Municipal José María de Campos Maia a un histórico representante del fútbol argentino como Boca, que ya aseguró su participación en fase de grupos para 2026 tras la desilusión de no haber superado este año la fase previa de playoffs.

“Hay equipos de mucha experiencia. La gente ya sabe el fútbol que venimos desarrollando y sabe que va a ser muy difícil ir a la fase de grupos de la Libertadores. Pero ya imagina, ya conversa y dice ‘imagina a Boca Juniors llegar aquí’. Se va a paralizar la ciudad”, dijo el jugador que aportó 12 goles y 6 asistencias al equipo en el Brasileirao.

Conmebol le dio la bienvenida

Este jueves, tras la derrota de Sao Paulo que confirmó su presencia, Conmebol dio la bienvenida a Mirassol a la primera Copa Libertadores de su historia.

Quinto participante inédito

La Copa Libertadores de 2026 ya tiene confirmados a cinco equipos que jugarán la competencia por primera vez en su historia. A Mirassol, con grandes chances de acceder de manera directa a la fase de grupos, se suman Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza desde Argentina, 2 de Mayo de Paraguay y Juventud Las Piedras desde Uruguay.

