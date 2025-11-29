Así quedó la tabla de campeones de la Copa Libertadores tras la consagración de Flamengo

En el Estadio Monumental de Lima, con gol de Danilo, Flamengo venció a Palmeiras por 1 a 0 y de esta manera se consagró campeón de la Copa Conmebol Libertadores. Además, llegó a su cuarto título en este certamen, por lo que se convirtió en el brasileño con más galardones en el torneo continental.

Gracias a esta estrella el Fla trepó una posición en la tabla histórica de títulos. Con 4 campeonatos, subió al cuarto lugar, en el que comparte con River y Estudiantes de La Plata. Por encima, solamente aparecen Independiente con 7, Boca con 6 y Peñarol de Uruguay con 5 campeonatos.

Las anteriores consagraciones fueron en 1981, 2019 y 2022. Además, hay una particularidad ya que es su segundo título en Perú, tal como ocurrió ante River en 2019. Por otro lado, se tomó revancha de la derrota ante Palmeiras en la final de la edición 2021.

Además, como consecuencia de este título, Brasil igualó a Argentina como el país con más campeones de Libertadores, con 25 conquistas. Un dato para tener en cuenta es que los últimos 7 ganadores del certamen continental fueron brasileños, mientras que en 2018 River fue el último argentino en ganarla.

Así quedó la tabla de campeones de la Copa Libertadores

Independiente (Argentina): 7 títulos Boca Juniors (Argentina): 6 títulos Peñarol (Uruguay): 5 títulos River (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo (Brasil): 4 títulos Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

Así está la tabla de países campeones de la Copa Libertadores

Argentina – 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)

Brasil – 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)

Uruguay – 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)

Colombia – 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)

Paraguay – 3 títulos: Olimpia (3)

Chile – 1 título: Colo-Colo (1)

Ecuador – 1 título: Liga de Quito (1)

