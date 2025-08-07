Botafogo, el único sudamericano en la categoría del Balón de Oro a Mejor Club Masculino

Este jueves 7 de agosto France Football, mediante sus cuentas oficiales de las diferentes plataformas de redes sociales, fue adelantando los nominados para cada categoría de los premios que se entregarán el próximo 22 de septiembre en la ceremonia del Balón de Oro que se desarrollará en el Teatro du Chatelet de la ciudad de París, Francia.

Entre ellas, la prestigiosa revista aclaró cuáles serán los equipos de los que se seleccionará al Mejor Club Masculino de la temporada. En total fueron 5. Todos europeos menos uno, que fue el Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores al derrotar en la Final que se disputó en el Estadio Monumental de Buenos Aires al Atlético Mineiro.

Luego, los que también se ganaron su lugar fueron: Chelsea, que fue campeón de la Conference League (venció al Real Betis en la Final con un contundente 4 a 1) y del Mundial de Clubes de la FIFA de los Estados Unidos 2025 (superó ampliamente al PSG por 3 a 0 en el duelo definitorio).

Liverpool, que también peleará por el reconocimiento en el Balón de Oro gracias a que se adjudicó la Premier League 2024/2025 (de esta manera cortó con la hegemonía del Manchester City, que se había coronado como campeón de la primera división de Inglaterra en las últimas cuatro temporadas).

La publicación con la que France Football anunció a los candidatos para ganar la categoría Mejor Club Masculino.

FC Barcelona, que si bien no logró el título de campeón de Europa (que era el objetivo principal de su entrenador Hansi Flick) arrasó con todo lo que se topó a nivel local desplazando, especialmente, al Real Madrid en su camino hacia LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Y el París Saint-Germain, que se ubica como el favorito al ser el ganador de la UEFA Champions League, además de haber recolectado la Ligue 1, el Trofeo de Campeones de Francia y la Copa de Francia, más allá de que fue finalista del Mundial de Clubes.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.

