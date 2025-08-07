France Football designó este jueves 7 de agosto como fecha señalada para dar a conocer a los 30 futbolistas nominados para competir por el Balón de Oro 2025, así como los demás premios como mejor arquero, mejor entrenador y mejor jugador joven, entre otros, tanto en la rama masculina como femenina.

La edición de este año estará marcada por la igualdad de género en el reconocimiento de logros individuales. Por primera vez, todos los premios que eran exclusivos para hombres también estarán disponibles para las mujeres. Así, el galardón a la Mejor Portera, la Mejor Jugadora Joven y la Máxima Goleadora se sumarán a la gala, acompañando a los tradicionales premios colectivos e individuales.

Desde 2022, se unificaron los criterios de selección tanto a la hora de armar las listas de nominados como para la posterior votación entre ellos, haciendo hincapié en el rendimiento individual y carácter decisivo de un jugador durante la temporada futbolística (no durante el año calendario), los logros colectivos tanto a nivel de clubes como de selecciones, el Fair Play y la actitud deportiva. La trayectoria ya no es un criterio prioritario.

¿Quiénes votan al ganador del Balón de Oro 2025?

Para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convocará a un jurado compuesto por cien periodistas en la categoría masculina y cincuenta en la rama femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA.

Rodri fue el ganador del galardón en 2025.

El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que sume la mayor cantidad de puntos recibirá el Balón de Oro 2025.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

Mientras la conversación sobre el premio no se detiene, el Balón de Oro ya tiene fecha confirmada. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en una gala que se celebrará, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, con horario a confirmar.