Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este miércoles, se enfrentan Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio General Pablo Rojas. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el chileno Piero Maza y en el VAR está Rodrigo Carvajal, de la misma nacionalidad.

El Pincha llegó a esta instancia del certamen internacional luego de clasificarse como líder del Grupo A con 12 unidades, y en el ámbito doméstico viene de triunfar por 2-1 frente a Independiente Rivadavia. De la mano de Eduardo Domínguez, buscará dar el primer golpe para definir la serie en su casa.

Los dirigidos por Diego Martínez fueron uno de los peores clasificados tras la fase de grupos, donde solamente sumó 7 unidades y fue escolta de Palmeiras en el Grupo G. En cuanto a la última producción que tuvieron en el certamen local, igualaron sin goles contra Nacional.

Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata: minuto a minuto

La posible formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores

Alexis Martín Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla y Juan Iturbe.

Publicidad

Publicidad

DT: Diego Martínez.

La posible formación de Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.

Terna arbitral de Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Asistente 1: José Retamal (Chile)

Asistente 2: Miguel Rocha (Chile)

Cuarto árbitro: Fernando Vejar (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

AVAR: Benjamín Barba (Chile)

El cuadro de la Copa Libertadores

Publicidad