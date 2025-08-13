Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

En la ciudad de Asunción, el Ciclón y el Pincha se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores: hora, canal, formaciones y minuto a minuto
© Prensa Cerro Porteño / Prensa Estudiantes de La PlataCerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este miércoles, se enfrentan Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio General Pablo Rojas. El encuentro comienza a las 19:00 horas y se puede ver por Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el chileno Piero Maza y en el VAR está Rodrigo Carvajal, de la misma nacionalidad.

El Pincha llegó a esta instancia del certamen internacional luego de clasificarse como líder del Grupo A con 12 unidades, y en el ámbito doméstico viene de triunfar por 2-1 frente a Independiente Rivadavia. De la mano de Eduardo Domínguez, buscará dar el primer golpe para definir la serie en su casa.

Los dirigidos por Diego Martínez fueron uno de los peores clasificados tras la fase de grupos, donde solamente sumó 7 unidades y fue escolta de Palmeiras en el Grupo G. En cuanto a la última producción que tuvieron en el certamen local, igualaron sin goles contra Nacional.

Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata: minuto a minuto

La posible formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores

Alexis Martín Arias; Blas Riveros, Matías Pérez, Lucas Quintana; Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrizo, Fabricio Domínguez; Sergio Araújo, Luis Amarilla y Juan Iturbe.

Publicidad

DT: Diego Martínez.

La posible formación de Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.

Terna arbitral de Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores

  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Asistente 1: José Retamal (Chile)
  • Asistente 2: Miguel Rocha (Chile)
  • Cuarto árbitro: Fernando Vejar (Chile)
  • VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)
  • AVAR: Benjamín Barba (Chile)

El cuadro de la Copa Libertadores

Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Eduardo Domínguez, sin filtro sobre Marcos Rojo mientras negocia con Racing: “Nosotros estamos bien”
Fútbol Argentino

Eduardo Domínguez, sin filtro sobre Marcos Rojo mientras negocia con Racing: “Nosotros estamos bien”

La contundente postura de Estudiantes y Santiago Ascacíbar ante la oferta de Boca que incluye a Marcos Rojo
Fútbol Argentino

La contundente postura de Estudiantes y Santiago Ascacíbar ante la oferta de Boca que incluye a Marcos Rojo

Boca quiere a Ascacíbar y ofreció a Marcos Rojo como moneda de cambio: la respuesta de Estudiantes
Boca Juniors

Boca quiere a Ascacíbar y ofreció a Marcos Rojo como moneda de cambio: la respuesta de Estudiantes

El gol de Cuti Romero para Tottenham ante PSG en la Supercopa
Fútbol europeo

El gol de Cuti Romero para Tottenham ante PSG en la Supercopa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo