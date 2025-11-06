Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Con Boca a un paso y River cada vez más complicado, Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores 2026: cuántos cupos quedan disponibles

El equipo mendocino hará su estreno absoluto en el torneo más importante del continente tras haber ganado la Copa Argentina.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Sheyko Studer
© Prensa Independiente RivadaviaSheyko Studer

El 5 de noviembre de 2025 quedará en la historia grande de Independiente Rivadavia. Luego de una apasionante final, los mendocinos derrotaron a Argentinos Juniors por penales y se consagraron campeones de la Copa Argentina, siendo este el primer título oficial de su historia.

Con esta conquista, Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores 2026 y esta será su primera participación en el torneo más importante del continente. El equipo de Alfredo Berti iniciará su camino directamente desde la fase de grupos.

Independiente Rivadavia es el tercer equipo argentino clasificado a la Copa Libertadores 2026. Ya lo había hecho Platense tras ganar el Torneo Apertura, también Rosario Central, que lo logró por la tabla anual.

¿Cómo están Boca y River?

Tanto Boca como River pueden conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en caso de ser campeones del Torneo Clausura -ambos se encuentran en zona de clasificación a los octavos de final- aunque también podrían hacerlo mediante la tabla anual.

El Xeneize se encuentra segundo y le alcanzará con sacar dos puntos en las próximas dos jornadas. Por su parte, el Millonario está más complicado: se encuentra tercero en la tabla y, de momento, ingresaría para jugar en la instancia de fases previas -popularmente conocido como repechaje- y necesita sacar más puntos que sus perseguidores -Argentinos y Riestra tienen un punto menos- en las próximas dos fechas.

Publicidad
Desde Conmebol analizan llevar fuera de Sudamérica la final de la Copa Libertadores: el motivo

ver también

Desde Conmebol analizan llevar fuera de Sudamérica la final de la Copa Libertadores: el motivo

Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Platense (Argentina)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Always Ready (Bolivia)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Flamengo (Brasil)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Santa Fe (Colombia)
  • Independiente del Valle (Ecuador)
  • 2 de Mayo (Paraguay)
  • Libertad (Paraguay)
  • Universitario (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Cusco (Perú)
  • Nacional (Uruguay)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Liverpool (Uruguay)
  • Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Universidad Central (Venezuela)
  • Carabobo (Venezuela)

DATOS CLAVE

  • Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina el 5 de noviembre de 2025 y logró su primer título oficial.
  • El equipo de Alfredo Berti clasificó por primera vez a la Copa Libertadores 2026 e irá a la fase de grupos.
  • Independiente Rivadavia es el tercer clasificado argentino a la Libertadores 2026, junto a Platense y Rosario Central.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los millones que ganó Independiente Rivadavia tras consagrarse campeón
Copa Argentina

Los millones que ganó Independiente Rivadavia tras consagrarse campeón

Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la conquista de Independiente Rivadavia
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la conquista de Independiente Rivadavia

El mal momento que pasó Chiquito Romero en la final de la Copa Argentina
Copa Argentina

El mal momento que pasó Chiquito Romero en la final de la Copa Argentina

A la espera del anuncio de Colapinto, Flavio Briatore reveló el verdadero objetivo de Alpine para 2026: “Puedes oler el podio”
FÓRMULA 1

A la espera del anuncio de Colapinto, Flavio Briatore reveló el verdadero objetivo de Alpine para 2026: “Puedes oler el podio”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo