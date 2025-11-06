Con Boca a un paso y River cada vez más complicado, Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores 2026: cuántos cupos quedan disponibles

El 5 de noviembre de 2025 quedará en la historia grande de Independiente Rivadavia. Luego de una apasionante final, los mendocinos derrotaron a Argentinos Juniors por penales y se consagraron campeones de la Copa Argentina, siendo este el primer título oficial de su historia.

Con esta conquista, Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores 2026 y esta será su primera participación en el torneo más importante del continente. El equipo de Alfredo Berti iniciará su camino directamente desde la fase de grupos.

Independiente Rivadavia es el tercer equipo argentino clasificado a la Copa Libertadores 2026. Ya lo había hecho Platense tras ganar el Torneo Apertura, también Rosario Central, que lo logró por la tabla anual.

¿Cómo están Boca y River?

Tanto Boca como River pueden conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en caso de ser campeones del Torneo Clausura -ambos se encuentran en zona de clasificación a los octavos de final- aunque también podrían hacerlo mediante la tabla anual.

El Xeneize se encuentra segundo y le alcanzará con sacar dos puntos en las próximas dos jornadas. Por su parte, el Millonario está más complicado: se encuentra tercero en la tabla y, de momento, ingresaría para jugar en la instancia de fases previas -popularmente conocido como repechaje- y necesita sacar más puntos que sus perseguidores -Argentinos y Riestra tienen un punto menos- en las próximas dos fechas.

Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia (Argentina)

Platense (Argentina)

Rosario Central (Argentina)

Always Ready (Bolivia)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Coquimbo Unido (Chile)

Santa Fe (Colombia)

Independiente del Valle (Ecuador)

2 de Mayo (Paraguay)

Libertad (Paraguay)

Universitario (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Cusco (Perú)

Nacional (Uruguay)

Peñarol (Uruguay)

Liverpool (Uruguay)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Universidad Central (Venezuela)

Carabobo (Venezuela)

