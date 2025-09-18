Es tendencia:
Con guiño a la final de Madrid, Abel Ferreira elogió a Gallardo tras la victoria de Palmeiras ante River: “Gran admiración”

El DT del combinado paulista valoró el arranque de su equipo en la serie, destacó a la hinchada del Millonario y le dedicó unas palabras al Muñeco.

Por Agustín Vetere

Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras.
Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras.

En el Estadio Más Monumental, Palmeiras triunfó por 2-1 ante River Plate en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Verdao sacó ventaja con los gritos de Gustavo Gómez y Vítor Roque, pero el Millonario se mantuvo en pie con el descuento de Lucas Martínez Quarta.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo tuvieron un complicado arranque de partido en el que se vieron dominados, pero lograron sacar el trámite a flote e incluso estuvieron cerca de igualarlo sobre el final.

En conferencia de prensa, Abel Ferreira, entrenador del conjunto paulista, se refirió a la intensidad de este primer capítulo de la llave y brindó elogios para la infraestructura del club de Núñez y sus hinchas: “Es un estadio absolutamente espectacular. Los hinchas siempre alentaron de principio a fin”.

“Fue muy difícil. Jugamos no solo contra nuestro rival, sino también contra el público, entre comillas. Pero de vez en cuando veíamos a los de verde que estaban allí arriba en una esquina, que también es bueno para darnos esa fuerza”, continuó el DT que ganó dos Libertadores con el Verdao.

En la misma línea, ponderó la tarea de Gallardo al frente de River y recordó la histórica final del 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu: “Gallardo es el mejor o uno de los mejores entrenadores de América. Le tengo mucho respeto y una gran admiración. Me acuerdo de la final que fue disputada en el Bernabéu entre Boca y River”.

Cuándo es el partido de vuelta entre Palmeiras y River

Tras la victoria por 2-1 de los paulistas en Núñez, los protagonistas se volverán a ver las caras el próximo miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque desde las 21.30, hora argentina. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

Publicidad

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

