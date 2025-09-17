Es tendencia:
¿Cuándo se juega el partido de vuelta Palmeiras vs. River por cuartos de final de la Copa Libertadores? Día, hora y TV

La serie más atractiva de los cuartos de final se define en el estadio Allianz Arena de San Pablo.

Por Pablo Rodríguez Denis

El River de Gallardo venció 2-0 a Palmeiras en la Libertadores 2020, pero no le alcanzó.
© Getty ImagesEl River de Gallardo venció 2-0 a Palmeiras en la Libertadores 2020, pero no le alcanzó.

River Plate y Palmeiras, dos de los grandes candidatos a quedarse con la Copa Libertadores 2025, definirán en el Estadio Allianz Arena de San Pablo quién se quedará con el pasaje a las semifinales del certamen sudamericano.

Luego del encuentro de este miércoles en el Estadio Monumental de Núñez, con triunfo para Palmeiras, los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán hacerse fuertes como visitantes ante un conjunto brasileño que, a priori, llega a esta instancia como favorito.

Con el 2-1 obtenido en la ida, el equipo de Abel Ferreira lleva las de ganar y el Millonario deberá ir por la heróica como visitante para seguir soñando con el pasaje a semifinales.

¿Cuándo se juega la revancha Palmeiras vs. River?

El encuentro de vuelta de la serie de cuartos de final se llevará a cabo este miércoles 14 de septiembre desde las 21.30, hora argentina.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – SEPTEMBER 17: José Lopez of Palmeiras is challenged by Juan Portillo of River Plate during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Quarter-final first-leg match between River Plate and Palmeiras at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 17, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

En caso de avanzar, el Millonario se mediría en semifinales frente al ganador de la serie que animan Liga Deportiva Universitaria de Quito y San Pablo, por lo que podría tener que volver a viajar a esa ciudad brasileña.

Del otro lado del cuadro, el cruce entre argentinos entre Vélez y Racing determinará el rival de la serie Estudiantes (LP)-Flamengo, otro de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo más preciado.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

¿Qué canal pasa Palmeiras vs. River por los cuartos de final?

El encuentro, como todos los de la Copa Libertadores de América, contará con la transmisión exclusiva de Disney+.

Hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 3.999 para Disney+ Standart y 7.299 para Disney+ Premium.

pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis

