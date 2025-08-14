Diego Martínez quiso culpar al árbitro de la derrota ante Estudiantes, pero los hinchas de Cerro lo acusaron a él: “Es un burro”

Cerro Porteño cayó 1-0 en condición de local ante Estudiantes de La Plata por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, producto de un penal que el árbitro chileno Piero Maza sancionó sobre Guido Carrillo cuando se llevaban disputados dos minutos de adición y que Santiago Ascacibar cambió por gol tras largos minutos de revisión de la acción desde el VAR.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Diego Martínez, ex entrenador de Boca, se refirió a las circunstancias que derivaron en una derrota que complicó seriamente las chances del equipo paraguayo de clasificar a cuartos de final, pues deberá ir en desventaja a cerrar la serie en territorio Pincharrata. Aunque remarcó que como cualquiera el árbitro podía equivocarse, terminó atribuyéndole a su decisión mucho peso en ese desenlace.

“Creo que Estudiantes se lleva demasiado premio, pero todavía quedan 90 minutos en los que buscaremos imponernos, ganar el partido y pasar de fase. No me gustó el arbitraje, pero entiendo que es un ser humano que se puede equivocar, como yo en un planteamiento o un futbolista dentro del campo. No me parecieron acertadas muchas de sus decisiones, pero es fútbol y tiene gente que lo ayuda en esas decisiones. Se ve que el equivocado seré yo”, ironizó el DT.

Pero a la salida del estadio La Nueva Olla, los hinchas adjudicaron todavía más responsabilidad a Diego Martínez por la derrota que al propio árbitro del encuentro, tal y como manifestaron a las cámaras de ABC Deportes. “Es una lástima. No jugamos a nada”, expresó uno de ellos. “Tienen que cambiar de técnico”, dijo otro. “Martínez nos mató. Es un cagón”, señaló un tercero. “Diego Martínez, tenés cambios para hacer y esperás hasta los 42 (minutos) para hacer cambios“, protestó uno más. “Hoy falló nuestro DT, lastimosamente. Muy tarde los cambios”, agregó una hincha en la misma sintonía.

Diego Martínez explicó las variantes en conferencia de prensa

Diego Martínez explicó en rueda de prensa las variantes que realizó entre el minuto 33 del segundo tiempo, cuando saltaron a la cancha Sergio Araujo y Cecilio Domínguez, este último muy resistido por los hinchas, y el 45 en que ingresó Federico Carrizo.

“Los cambios los intenté hacer en los momentos que creía que eran los oportunos para poder seguir manteniendo el plan del partido. Y en esos detalles, con el rival también ajustando poniendo cada vez más volantes, el equipo compitió bien. Creo que fueron en el momento oportuno”, dijo.

¿Cuándo es la revancha entre Estudiantes y Cerro?

El partido revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño está programado para el próximo miércoles 20 de agosto, desde las 19.00, en el Estadio Jorge Luis Hirsich.