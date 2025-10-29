El histórico recibimiento de los hinchas de Racing en la previa del partido ante Flamengo por la Copa Libertadores

Este miércoles 29 de octubre se vivió un momento impresionante y que quedará en la historia: el impactante recibimiento de los hinchas de Racing. En la previa de lo que es la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores de América ante Flamengo, el Cilindro de Avellaneda fue testigo de unos instantes escalofriantes, donde los hinchas protagonizaron un acontecimiento fantástico.

Hace muchos años -por no decir nunca- que no se daban instantes así. Los fanáticos de la Academia son sumamente conscientes de lo que está en juego y que puede ser un encuentro único en muchos años. Con ese motivo en mente y a muy pocos minutos de que suene el pitazo inicial, se desató el delirio desde cada una de las tribunas que están colmadas por los simpatizantes.

Lo cierto es que los hinchas de Racing hicieron un histórico recibimiento cuando los jugadores saltaron al campo de juego para enfrentar a Flamengo por el partido de vuelta en la semifinal de la Copa Libertadores. Las imágenes que se vivieron se mantendrán en la retina de todos por mucho tiempo, debido a la inmensa magnitud que se vio reflejada durante minutos.

Miles de bengalas se hicieron presentes en las tribunas del Cilindro de Avellaneda mientras los futbolistas comenzaban la caminata sobre el césped. El ambiente se llenó de humo de distintos colores, la visión desapareció completamente y solo se escuchaba el ensordecedor cántico que bajaba desde los cuatro costados en el recinto que alberga dicho compromiso.

Así las cosas, pasará mucho tiempo para que vuelva a vivirse un recibimiento de estas características. Solo para dar una mayor precisión de lo que se vivió, el encuentro tuvo que postergarse unos minutos, para permitir que se retire la enorme cortina de humo que copó el ambiente. De esta manera, los fanáticos de la Academia fueron dueños de una jornada histórica ante el Mengao.

Todos los detalles de Racing ante Flamengo por la Copa Libertadores

Seguí cada uno de los detalles de la revancha entre Racing y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores de América 2025.

DATOS CLAVE

Los hinchas de Racing hicieron un recibimiento histórico con miles de bengalas en la semifinal de Copa Libertadores .

hicieron un con en la semifinal de . El partido de vuelta de semifinales de Copa Libertadores es contra Flamengo este miércoles 29 de octubre .

es contra este . El inicio del partido en el Cilindro de Avellaneda tuvo que postergarse unos minutos por la cortina de humo generada.

