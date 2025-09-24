El inesperado cruce de Maravilla Martínez con hinchas de Racing tras eliminar a Vélez: “Ganamos de pedo”

Todo Racing celebra la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de derrotar a Vélez en el Cilindro de Avellaneda. Adrián ‘Maravilla’ Martínez, uno de los más determinantes de la serie por su gol en el partido de ida, protagonizó un divertido momento con los hinchas tras la victoria.

De regreso a su domicilio para celebrar lo conseguido, el goleador se frenó con su auto en un semáforo y tuvo un intercambio con dos simpatizantes de la Academia. La situación, que duró apenas unos segundos, quedará en la memoria de los fanáticos que charlaron con el 9.

“Aguante Racing, loco“, fue lo primero que dijo el atacante mientras bajaba el vidrio de su auto. “No, la p… madre. Me vuelvo loco. Sos un fenómeno. La rompiste toda“, contestaron los hinchas. “Ganamos de pedo, pero bueno“, soltó el nacido en Campana. “No llegó Vélez“, le respondieron. “Bueno, pero se sufrió“, cerró el 9.

Qué dijo Maravilla tras la clasificación

Después de cumplir el objetivo, el delantero declaró: “Estoy muy contento por este nuevo triunfo. Venimos cortando varias rachas en el club. Así la gente cree en nosotros; esto es muy lindo, estas son finales y hay que correr y dar todo lo posible”.

“Estamos ilusionados con esta Copa desde principios de año. Ya pudimos ganar las otras dos, la Sudamericana y la Recopa, y esperemos que se pueda también con la Libertadores”, agregó.

El rival de Racing en semifinales

Mientras los jugadores de la Academia disfrutan de la clasificación, su próxima llave quedará formada el jueves. Será ante el vencedor entre Flamengo y Estudiantes, que se enfrentarán en La Plata por el partido de vuelta. En la apertura de la serie, en Río de Janeiro, los cariocas se impusieron por un 2-1 apretado que deja abiertas las chances para los de Eduardo Domínguez.

