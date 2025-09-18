Flamengo vs. Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

En el mítico Estadio Maracaná, Flamengo y Estudiantes de La Plata se ven las caras este jueves en el primer capítulo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, hora argentina, el encuentro se desarrollará bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas y se podrá sintonizar a través de Disney+ y Fox Sports.

El combinado dirigido por Eduardo Domínguez viene de superar a Cerro Porteño en una apretada serie que solo tuvo un grito en los 180 minutos. Del otro lado, los cariocas chocaron ante Internacional de Porto Alegre y avanzaron por un 3-0 en el global. El vencedor en esta llave jugará las semifinales ante Racing o Vélez Sarsfield.

La formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Nicolás De La Cruz; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; y Pedro.

La formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Facundo Farías y Guido Carrillo.

Dónde ver Flamengo vs. Estudiantes

El encuentro en el Estadio Maracaná comenzará a las 21.30 de Argentina y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+. La próxima semana, la historia se cerrará en La Plata.

