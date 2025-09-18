Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

Flamengo vs. Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

En Río de Janeiro, el Pincha encara una serie de máxima exigencia y sueña con un resultado positivo para definir en La Plata.

Por Agustín Vetere

Giorgian De Arrascaeta y Guido Carrillo, figuras de la noche.
© GettyGiorgian De Arrascaeta y Guido Carrillo, figuras de la noche.

En el mítico Estadio Maracaná, Flamengo y Estudiantes de La Plata se ven las caras este jueves en el primer capítulo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, hora argentina, el encuentro se desarrollará bajo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas y se podrá sintonizar a través de Disney+ y Fox Sports.

El combinado dirigido por Eduardo Domínguez viene de superar a Cerro Porteño en una apretada serie que solo tuvo un grito en los 180 minutos. Del otro lado, los cariocas chocaron ante Internacional de Porto Alegre y avanzaron por un 3-0 en el global. El vencedor en esta llave jugará las semifinales ante Racing o Vélez Sarsfield.

La formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Nicolás De La Cruz; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; y Pedro.

La formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Facundo Farías y Guido Carrillo.

Dónde ver Flamengo vs. Estudiantes

El encuentro en el Estadio Maracaná comenzará a las 21.30 de Argentina y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+. La próxima semana, la historia se cerrará en La Plata.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

Publicidad
Quién es el árbitro de Flamengo vs. Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Quién es el árbitro de Flamengo vs. Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores

La IA confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene River de vencer a Palmeiras y clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores

ver también

La IA confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene River de vencer a Palmeiras y clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Quién es el árbitro de Flamengo vs. Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Quién es el árbitro de Flamengo vs. Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde contra Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde contra Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Mientras pelea por la Copa Libertadores con River y el resto de argentinos, Flamengo le hizo un disparatado pedido a la ONU
Fútbol Sudamericano

Mientras pelea por la Copa Libertadores con River y el resto de argentinos, Flamengo le hizo un disparatado pedido a la ONU

Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20
Selección Argentina

Los convocados de Argentina para el Mundial de Chile Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo