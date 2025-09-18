Quién es el árbitro de Flamengo vs. Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Libertadores

En el Estadio Jornalista Mário Filho, más conocido como Maracanã, Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El árbitro es el colombiano Andrés Rojas, de 41 años.

Nacido en la ciudad de Bogotá, y que tuvo presencia en el último clásico que se disputó en el Monumental entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, el colegiado es muy irregular en su desempeño a nivel internacional, por lo que habitualmente es mirado de reojo. De hecho, tiene un estilo poco marcado, ya que oscila entre aplicar ortodoxamente el reglamento y en ser pragmático al contemplar el espíritu del juego. Y le juega en contra la falta de consistencia a la hora de tomar decisiones técnico-disciplinarias, sobre todo cuando hay mucho roce físico.

Desde la Conmebol no solo designaron a Rojas como el árbitro principal, sino que también a los asistentes Alexander Guzmán y Jhon León. En tanto, Jhon Ospina es el cuarto árbitro, y en el VAR se encuentra Nicolás Gallo. El AVAR es David Rodríguez. Un dato a destacar es que todos son colombianos.

En la Copa Libertadores tiene un arbitraje muy polémico dirigiendo un encuentro protagonizado entre argentinos y brasileños, como fue el primer cruce que disputaron Boca y Atlético Mineiro, en 2021. En lo que fue el partido en La Bombonera, correspondiente a los octavos de final y que terminó sin goles, a instancias del VAR anuló un gol del Xeneize por una presunta infracción de Norberto Briasco antes de que Diego González anotara, lo cual generó muchísima controversia.

Andrés Rojas, el árbitro de Flamengo vs. Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

El historial de Andrés Rojas ante Flamengo

Al elenco de Río de Janeiro lo dirigió en 4 oportunidades, y consiguió tres triunfos y un solo empate. En cuanto a las tarjetas, sacó ocho amarillas, no expulsó futbolistas y solamente sancionó un penal en mayo de 2021, ante Unión La Calera, que Gabriel Barbosa cambió por gol.

El historial de Andrés Rojas ante Estudiantes de La Plata

Desde que es árbitro internacional, Andrés Rojas dirigió 3 partidos del Pincha, quien obtuvo dos victorias y una derrota. Además, amonestó 12 veces y no expulsó futbolistas ni sancionó penales a favor ni en contra.

La terna arbitral para Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Asistente 1: Alexander Guzmán (Colombia)

Asistente 2: Jhon León (Colombia)

Cuarto árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

AVAR: David Rodríguez (Colombia)

