En un partido que tuvo de todo, Racing sacó una buena ventaja al derrotar por 1 a 0 como visitante a Vélez en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Y el DT del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, ya comenzó a jugar la vuelta.

Es que, tras el duelo en Liniers, que tuvo varias polémicas y un pésimo arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, al Mellizo le preguntaron por el partido de vuelta, que se jugará en Avellaneda el martes próximo, y decidió sacar a relucir todo su histrionismo para darle color a lo que terminó siendo una noche gris para su equipo.

“Estamos ilusionados para la revancha, obviamente Racing también juega, pero te hablo de mi equipo, de nosotros, de Vélez. La gente fue la primera en dar el paso hacia adelante para lo que tenemos que hacer el martes, que es ganar, y lo vamos a hacer. Estamos preparados para ir a ganar”, comenzó diciendo el ex DT de Boca, que luego apeló a una frase “gallardesca” para rematar la conferencia.

“Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno”, sentenció Guillermo. Y la referencia no tardó en rememorar a Marcelo Gallardo, actual entrenador de River, que luego de caer ante Gremio en la primera semifinal de la Libertadores 2018, dejó una frase que quedaría en la posteridad para inflar el ánimo de su equipo.

Tweet placeholder

Gallardo y una frase histórica

“Que la gente crea porque tiene con qué creer”, fueron las palabras del Muñeco en aquella ocasión, tras la caída de River por 1 a 0 como local frente a Gremio de Porto Alegre. ¿Qué pasó en la vuelta? Su equipo ganó 2-1 y terminó accediendo a la final de un torneo en el que luego se consagraría campeón.

Publicidad

Publicidad

Desde aquel momento, las palabras del Muñeco se convirtieron en inmortales y se volvieron casi un grito de guerra frente a cada adversidad del equipo de Núñez en los diferentes torneos e instancias.

Tweet placeholder

¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Vélez?

El duelo que determinará el primer semifinales de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo el próximo martes 23 a las 19 en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién pasará a las semifinales? ¿Quién pasará a las semifinales? YA VOTARON 0 PERSONAS